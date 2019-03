Problem s Cousinsom

Da biste shvatili kako trenutno ide DeMarcusu Cousinsu u Golden State Warriorsima ne morate nužno pogledati gotovo sve ovosezonske minute koje je odigrao, kao što je to napravo potpisnik ovog teksta, čovjek s viškom slobodnog vremena i nenormalnom potrebom da skupi dovoljan uzorak. Ako želite dohvatiti širu sliku o Boogieju Cousinsu i njegovoj formi biti će dovoljno da pogledate završnice nedavnih utakmica Warriorsa protiv Orlanda i Philadelphije.

U Orlandu je Steve Kerr povukao Cousinsa iz igre šest i pol minuta prije kraja utakmice pri egal rezultatu i umjesto njega u igru ubacio Jordana Bella, koji je imponirao aktivnošću na oba kraja parketa. Iz nekog razloga, Kerr pri rezultatu 94:90 za Warriorse povlači Bella iz igre i vraća Cousinsa. U iduće dvije minute i 50 sekundi Warriorsi su zabili samo dva poena, primili su 13 i na kraju izgubili utakmicu.

Događaju se takve stvari na drugoj večeri back-to-backa. Problem je, međutim, to što je Cousins svojim potezima na terenu gotovo samostalno odveo momčad do poraza. Bellov plus/minus je u ovoj utakmici bio +6, Cousinsov -16.

Prije Cousinsa samo je Curry bio slaba defenzivna karika u petorci. S Boogiejem sada imaju dvije, samo što je centra puno teže defenzivno sakriti

Dva dana poslije u Philadelphiji je Cousins odigrao napadački sjajnu utakmicu. Za 29 minuta na terenu ubacio je 25 poena uz šut 9/15. Opet se igrala egal završnica kada je Kerr četiri minute prije kraja povukao Boogieja iz igre. Umjesto njega ušao je Damion Lee. Cousins se više nije vraćao na parket, a Dubsi su dobili 120:117.

Košarkaški treneri često kažu da nije važno tko počinje utakmice nego tko ih završava, aludirajući na to da u gustim završnicama trebaju igrati petorica najboljih ili najkompatibilnijih. Kerr redovito zaobilazi Cousinsa u clutch završnicama. Dijelom zato jer uz četiri startera i petog Andrea Iguodalu ima možda i najbolju petorku u povijesti, ali dijelom i zato jer Cousinsova forma ne ulijeva povjerenje.

Obećavajući start

Kada je prošlog ljeta potpisao jednogodišnji ugovor s Warriorsima, Cousins je počinjao svoj oporavak od ozljede Ahilove tetive. Na parket se vratio tek 18. siječnja, kompletiravši All-Star petorku Warriorsa. Izgledalo je to sjajno na početku jer su momčad konačno zaobišle ozljede, a igrači su bili u formi. Od 18. siječnja do 12. veljače Dubsi su ostvarili omjer 10-1, vratili se na vrh Zapada, a Cousins je izgledao solidno usprkos limitiranoj minutaži. Činilo se da su Dubsi napokon pronašli pravo rješenje za centarsku poziciju, svoju Ahilovu petu, na kojoj su godinama koristili islužene veterane i opskurna imena rubnih rotacijskih igrača.

Teoretski, Cousins im je rješavao gomilu problema. Ima domet na šutu, može braniti low post nemani, dominantan je skakač, lucidan dodavač i kroz njega možeš vrtjeti napad. Teoretski, bogati su postali još bogatiji. I teško je sada poreći da Boogie nije donio dosta toga Dubsima u ovih 17 utakmica što je odigrao za njih. Njegove gole brojke su dobre za nekoga tko hvata formu nakon jedne od najtežih ozljeda koje mogu pogoditi sportaša: 15,5 poena, 8,3 skokova, 3,2 asista, 1,3 blokade, šut iz igre 45 posto.

Čim se pojavio na parketu, Warriorsi su ga odmah odlučili inkorporirati u svoj sustav igre. Stavili su ga u ulogu egzekutora njihovih tradicionalnih akcija u kojima do izražaja dolazi njegov košarkaški IQ, što je vidljivo i po asistima koje dijeli iz posta ili s perimetra. Cousins je trenutno četvrti najbolji asistent momčadi i dodatna triple-threat opasnost kada ima loptu u rukama. Kada igra bez nje, Cousins je u napadu Warriorsa uglavnom fokusiran na postavljanje masivnih blokova. Suparničkim bekovima i krilima kao da nije dovoljna kazna to što moraju trčati za Stephom Curryjem, Klayom Thompsonom i Kevinom Durantom, nego sada moraju probijati i blokove 211 cm visokog i 125 kg teškog Cousinsa. A da bi dodatno iskoristili tu njegovu fizičku moć, Dubsi u sekundarnoj tranziciji od njega traže da zauzme duboku post poziciju i iskoristi mismatch. Tu je praktički neobranjiv. Ili je koš ili faul.

Slaba trica i ogromna potrošnja

Bilo je lijepo gledati Boogiejevu ekscentričnu personu ponovno na parketu. Valjda smo zato olako prelazili preko rupa u njegovoj igri, pripisujući ih posljedicama ozljede, a bile su tu od prve utakmice. Samo što su tada Warriorsi pobjeđivali, za razliku od perioda nakon All-Stara, odnosno zadnja dva tjedna kada su na omjeru 3-4. Medeni mjesec Warriorsa i Cousinsa i službeno je završio.

U njegovoj igri očituje se nekoliko velikih problema, a prvi od njih svakako je šut za tri poena koji ga je u potpunosti izdao. Cousins poteže 3,1 tricu po utakmici, a zabija samo 0,8, što je realizacija od 24 posto. Situacija je posebno bila kritična u veljači, kada je realizacija bila na mizernih 18 posto. To znači da Cousins ipak nije riješio problem Warriorsa sa spacingom, ove sezone naglašen lošom šuterskom formom Draymonda Greena, koji je na realizaciji od 26 posto s trice. Obrane doslovno mogu ignorirati obojicu kada stoje na liniji za tri poena i posvetiti se zatvaranju preostale trojice.

Šut s trice bi u nastavku sezone trebao biti bolji jer je Cousins zadnjih godina pokazao da je sposoban zabijati trice prosječnom efikasnošću. Ono što bi više trebalo zabrinjavati Warriorse je Cousinsova ogromna potrošnja. Trenutno troši 28 posto svih napada Warriorsa kada je na parketu, što je velika potrošnja za nekoga tko igra prosječno 25 minuta. Primjera radi, Curry i Durant troše 30 posto posjeda, a Thompson 26 posto za 35 minuta na parketu.

Od svih njih Cousins je najmanje efikasan, i dalje u granicama ligaškog prosjeka efikasnosti, ali problem je taj što Cousins uzima loptu iznadprosječnim strijelcima i čini napad Warriorsa manje opasnim. Warriorsi nisu tu da bi bili ligaški prosječni nego povijesno izvrsni. Brojke su neumoljive. Golden Stateov napad je za osam poena na 100 posjeda bolji bez Cousinsa na parketu, a startna petorka s Kevonom Looneyjem umjesto njega ubacuje sedam poena više na 100 posjeda.

Pitanje je koliko će ovakva raspodjela potrošnje lopte trajati i kako će se razriješiti, jer nekako sumnjam da su Warriorsi htjeli da to ovako izgleda kada su potpisivali Cousinsa. On im je trebao kao sporedna opcija, nikako nositelj, što i ne može biti u povratničkoj sezoni nakon ozljede. Međutim, projekcija DeMarcusa Cousinsa u njegovoj glavi očito izgleda sasvim drugačije kada uzima ovoliko slobode i ovakve šutove, iako je svima jasno da je usporen ozljedom i da nema u nogama ono što je možda nekada imao. To može biti opasnost za timsku kemiju koja je ionako već na staklenim nogama i narušena odnosom Greena i Duranta te šuškanjima o Durantovu odlasku iz Oaklanda.

Problematičan defenzivni fit

Najveći problem za Cousinsa trenutno je ipak obavljanje defenzivnih zadataka i tu je njegov fit s Warriorsima najviše doveden u pitanje. Radi se o igraču koji nikada i nije bio na glasu kao defenzivac, ali imao je periode kada se trudio i to bi izgledalo korektno. Mislim da Cousinsov voljni moment u Golden Stateu nije upitan, što nam pokazuje statistika iznuđenih faulova u napadu gdje je pri vrhu poretka. Kvaka se krije u ozljedi nakon koje je sporiji nego ranije — s, čini se, viškom kilograma i slabijom kondicijom.

DeMarcus trenutno ima problem u svakom defenzivnom aspektu. Warrorsi su bolji u segmentu defenzivnog skoka bez njega na parketu nego s njim, te bolje brane i obruč i tricu kada Cousins nije na parketu. U globalu je obrana Warriorsa bolja za dva poena na 100 posjeda bez Cousinsa, a startna petorka s Looneyjem umjesto njega ima defenzivni rejting od 106 primljenih poena na 100 posjeda, za razliku od 116 koliko prima startna petorka s Cousinsom.

S njim na parketu Golden State ne može switchati jer nema noge da prati bekove i krila. Pozicioniranje u pick and rollu mu je vrlo slabo i ne stiže sve pokriti, ima problema u komunikaciji s ostalim igračima, a izlaziti na perimetar za stretch centrima je za njega gotovo nemoguća misija. Usto i radi jako puno prekršaja, što je dijelom odraz i njegove nemoći u defenzivi.

“Napadaju me u pick and rollu”, govori Cousins. “Očito je da me ciljaju, a ja moram biti spreman za to, pripremiti se i pokušati ostati izvan problema s prekršajima.“

Kerr je savršeno svjestan DeMarcusovih defenzivnih limita i zato je sinkronizirao njegovu minutažu s Greenovom. Uvijek kada je Cousins na parketu, s njim je u tandemu i Draymond koji doslovno dadilja oko njega i pazi mu na leđa, ispravlja pogreške i drži obranu koliko-toliko pod kontrolom. Šampioni trenutno imaju tek 13. obranu lige — što će, ako ostane tako, biti najgori učinak od Kerrova dolaska za kormilo momčadi. Prije Cousinsa samo je Curry bio slaba defenzivna karika u petorci. S Boogiejem sada imaju dvije, samo što je centra puno teže defenzivno sakriti.

To ih je možda i natjeralo da jučer u svoje redove vrate Andrewa Boguta koji je upravo završio sezonu u Australiji i pojačat će konkurenciju na centru. Uopće ne bi bilo ludo ni košarkaški besmisleno da instaliraju Boguta ili Looneyja opet u petorku, a Cousinsa premjeste na klupu. Od toga bi mogli profitirati svi, ali zbog nekošarkaških razloga se to vjerojatno ipak neće dogoditi.

Teško je poreći da je dobar dio Cousinsove trenutne forme povezan s njegovim još uvijek aktualnim oporavkom od ozljede. To ipak ne mijenja činjenicu da trenutno ne radi razliku na parketu za Warriorse kao što se možda očekivalo, niti su Warriorsi zbog njega nepobjedivi. Dapače, njegova prisutnost dok je u ovakvoj formi učinila ih je ranjivijima možda i više nego ikad prije.