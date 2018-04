Ratnici bez Curryja

Steph Curry ostaje na samo 51 odigranoj utakmici za Warriorse u ovoj regularnoj sezoni. To je njegov uvjerljivo najmanji broj nastupa za Golden State još od sezone 2011./12., kada je upisao njih samo 26 zbog problema s ligamentima gležnjeva. Naravno, ozljede su i u ovoj sezoni krive što dvostrukog šampiona i MVP-ja nećemo gledati do kraja regularnog dijela, dok sigurno propušta i prvu rundu doigravanja. Prvo je sredinom prosinca nastradao desni gležanj koji ga je odvojio od parketa 11 utakmica, a zbog ozljede lijevog koljena koju je zaradio 24. ožujka u sudaru s JaValeom McGeejem Curry se neće vraćati u sastav sve do početka druge runde. Barem tako tvrdi Steve Kerr.

Sam je igrač nešto optimističniji od trenera: „Nadam se da ću pokazati treneru da je u krivu i vratiti se na parket čim prije“. Kerr istovremeno pokušava galvanizirati svoje trupe izjavom kako Warriorsi bez Curryja, u regularnoj sezoni ili playoffu, mogu pobijediti svakoga. Ovo je poruka i za konkurenciju koja je namirisala krv.

Kako god bilo, Curryju je dijagnosticirano uganuće drugog stupnja medijalnog ligamenta lijevog koljena. Steph će se ponovno podvrgnuti pregledima za otprilike dva tjedna kada počinje i playoff. Ako Warriorsi preskoče prvu prepreku realno je očekivati da se na parket vrati sredinom druge runde. Šest tjedana je nekakav prosječni vremenski period potreban za oporavak od takve ozljede. Toliko je lani trebalo Kevinu Durantu za povratak na parket nakon identične ozljede kao što je Stephova. Zanimljivo, njega je pokosio Zaza Pačulija. S druge strane, Blakeu Griffinu je ove sezone trebalo otprilike mjesec dana za povratak nakon MCL spraina.

Razigravaču Warriorsa ovo nije prvi put da će u playoffu igrati nakon problema s ligamentima koljena. U doigravanju 2016. godine Curry je sličnu ozljedu zaradio u četvrtoj utakmici prve runde protiv Houston Rocketsa, da bi se potom vratio za četvrtu utakmicu druge runde protiv Blazersa i vodio Warriorse do finala, gdje su ih porazili Cavsi. U sjećanju nam svejedno ostaje kako Curry nakon ozljede nije bio ‘onaj’ Curry – jednoglasno proglašeni MVP te sezone. Dribling je bio sporiji, lateralna separacija od igrača sporija, šuterske brojke iz driblinga i finiširanje na obruču su se srozale u odnosu na regularni dio te sezone.

Posve je opravdano onda zapitati se u kakvom će se stanju Chef Curry vratiti na parket? Kako će Warriorsi izgledati bez njega, hoće li neka ekipa iskoristiti njegov izostanak ili usporenost i tako pokvariti snove Warriorsa o još jednoj šampionskoj paradi po Oaklandu?

Franšizni Steph

Steph Curry je franšizni igrač, najbolji šuter NBA lige svih vremena i jedan od najboljih igrača lige. Kao takav, za Warriorse je nenadoknadiv. Usporedimo li njegove brojke od ove sezone s onima iz sezona kada je osvajao MVP titule, nećemo vidjeti neke važnije razlike: 26,4 poena, 5,1 skok, 6,1 asistencija, 61,8 posto efektivnog šuta iz igre i 42 posto za tricu.

Najveća razlika je u smanjenoj potrošnji lopte, što je razumljivo jer sada igra s Durantom, još jednim velikim gutačem napada i prvom napadačkom opcijom. Obojica troše oko 30 posto napada kada su na parketu – uz iznadprosječnu efikasnost, što je odraz njihova elitnog talenta. Svaki na svoj način i svojim stilom igre pridonosi igri i rezultatima Golden Statea, ali teško se oteti dojmu da je Curry ipak važniji igrač. Ne nužno bolji. Dozvoljavam da je Durant u globalu bolji igrač od Curryja – ako ni zbog čeg drugog, onda zbog sposobnosti da brani pet pozicija. Međutim, Curry je motor ekipe i oko Curryjevih talenata Dubsi su izgradili svoj identitet u koji se tek naknadno uklopio KD.

Liga nikada ranije do Curryjeve pojave nije vidjela takvog igrača koji zabija trice u serijama s 10 metara sa svih mogućih pozicija i iz svih mogućih kutova. Curry je igrač koji je svojim scorerskim izvedbama natjerao moderne obrane da pogaze svoje ideale, napuste svoje principe i pronađu neka nova rješenja kako se braniti. Revolucionar s kojim počinje i završava napad Golden Statea.

Njegova napadačka rješenja su bezbrojna. Osim što je vrhunski realizator, Steph je i fantastičan dribler i kreator. Ne treba loptu u rukama da bi bio koristan, jednako se dobro u pokretnom napadu snalazi i kada protrčava kroz blokove i diže se na šut. Tijekom godina je popravio realizaciju na obruču, čime je dobio dodatnu dimenziju u igri, a pick and roll igru je doktorirao i na putu je da postane akademik pick igre. Obrane i dalje ne znaju kako ga braniti u akciji dva-na-dva: ostavi visokog u zoni i zabit će ti tricu, preuzmi ga i iskoristit će mismatch, udvoji ga pa će se pravovremeno riješiti lopte što tvoju obranu ostavlja u situaciji da se brani tri-na-četiri.

Ništa toliko ne govori o Curryjevoj važnosti za Warriorse kao napadački učinak ekipe kada je on na parketu u odnosu na onaj kada je na klupi. S Curryjem u igri napadački rejting Golden Statea penje se na vrtoglavih 122,8 poena na 100 posjeda. Usporedbe radi, najbolji napad lige trenutno je onaj Rocketsa, a on isporučuje 115 poena na 100 posjeda. Na drugoj strani, kada je Curry na klupi, Warriorsi bilježe učinak od samo 107,5 poena na 100 posjeda, što je ekvivalentno učinku Jazza i Spursa koji se nalaze na 17. i 18. poziciji najučinkovitijih napada lige.

U prijevodu: Warriorsi s Curryjem su nadnaravna, nikad ranije viđena napadačka ekipa. Bez njega su dobra ekipa, ali ni po čemu napadački posebna.

Pustiti Duranta s lanca

Warriorsi su izgubili ideologa svog napada, ali zaštitna mreža je i više nego čvrsta. Tamo gdje prestaje Steph, nastavlja Durant. Takav luksuz nema niti jedna druga momčad u ligi.

Ekipe će sigurno biti maksimalno napaljene na njih, svjesne da imaju nekakvu šansu sad kad Warriorsi nisu kompletni

Durant se lani, u svojoj prvoj sezoni s Warriorsima nakon turbulentnih godina s Thunderom, okitio naslovom i osvojio nagradu za MVP-ja finala. Dubsi su Durantu pružili stabilnost i njegove talente stavili u službu timske košarke, što je točno ono što mu je trebalo nakon beskrajnog raubanja i košarke jedan-na-pet u Oklahoma Cityju. Durant je u Oakland donio svoje kvalitete prve napadačke opcije koje se savršeno uklapaju u Kerrov sistem. KD je podređen momčadi, ali kada zagusti ima potpunu slobodu da pokaže svoje all-round scorerske vještine.

Mislim da je prva runda playoffa idealna prilika da Warriorsi puste Duranta s lanca. Zapravo, nije da imaju previše izbora.

Durant i Steph su jedina dva prava kreatora na rosteru Warriorsa. Klay Thompson, Draymond Green, Shaun Livingston, Andre Iguodala i Quinn Cook se bolje snalaze u roli sekundarnog razigravača, kada su u poziciji da od Duranta ili Curryja načetu obranu dokrajče. Istina, Green je najbolji asistent ekipe sa 7,3 asista u prosjeku – ali kada kažem ‘kreator’, ne mislim samo na dodavača, nego na igrača koji sebi i drugima može iskreirati šut driblingom.

Durant je jedini takav preostao na rosteru Golden Statea i za očekivati je da njegova potrošnja napada poraste. U prosincu je pokazao da se odlično nosi s tom rolom, koju je svojevremeno dobro utrenirao u Thunderu. Dok se Curry oporavljao od ozljede gležnja, Durant je u 11 utakmica ubacivao 28,8 poena, uz 8,8 skokova, 5,5 dodavanja, 2,8 blokade, šut za tri 38 posto, uz povećanu potrošnju u odnosu na period kada igra Curry. Ništa manje važno, Golden State je u 11 utakmica ostvario devet pobjeda.

Bez Stepha te njegovih slash and kick i pick and roll kvaliteta za očekivati je da će napad Ratnika ipak biti nešto sterilniji, predvidljiviji i manje oku ugodan. Durant će u takvom napadu biti centralna točka.

Svjetla pozornice

Za potrebe ovog teksta pogledao sam nekoliko utakmica koje su Warriorsi igrali bez Curryja da bih dešifrirao kako će im se igra odvijati bez njega. Uvjet je bio da igraju Durant, Green i Thompson, kako bi rezultati bili reprezentativniji.

Očekivano, KD je dobio dosta prostora u izolacijama:

Izolacije čine 15,3 posto Durantova napada i iz njih ubacuje 1,04 poena po posjedu, što je učinak u rangu još nekih elitnih napadačkih opcija poput Damiana Lillarda i Kyrieja Irvinga. Ispred KD-a ipak ostaju ovogodišnji majstori iso košarke James Harden i Chris Paul, ali isto tako su iza njega LeBron James, Anthony Davis, Jimmy Butler i Giannis Antetokounmpo.

Zanimljivo je da Durant uzima duplo više izolacija po utakmici od Curryja, a kada Steph ne igra ta brojka još više raste. To je i razumljivo zbog gore navedenog razloga manjka kreatora, ali isto tako je razumljivo jer je Durant rođeni strijelac kojemu uvijek možeš baciti loptu kada sve stane da izmisli poene. S neslužbenih 213 cm i rasponom ruku od 225 cm, Durantula je hodajući mismatch – prebrz za više igrače koji ga čuvaju, previsok za niže igrače.

Steve Kerr nije baš fan izolacijskih napada, tako da vjerujem kako će pokušati održati dobru ravnotežu između motion napada prepunog blokova i cutova, kretanja lopte i igrača na jednoj strani, i izolacijske košarke za Duranta na drugoj. Durant se vrlo lako iz iso strijelca pretvara u pouzdanog timskog igrača u skladu s napadačkim identitetom Warriorsa. Evo nekih akcija koje ćemo viđati od Warriorsa u budućnosti, a kojima je cilj dovesti Duranta u poziciju da poentira bez da napada jedan-na-jedan:

Durant ove sezone bilježi rekordan broj asistencija i to je još jedan segment njegove igre koji bi trebao doći do izražaja u Curryjevoj odsutnosti. Ovdje je također stručni stožer Golden Statea dosta kreativan pa je Duranta stavio u nekoliko različitih akcija da kreira za druge:

Ovo je nekakav okvirni pokazatelj kako će izgledati napad branitelja naslova bez njihova udarnog napadača. Na Durantu je veliki teret i svjetla pozornice su usmjerena na njega. Još uvijek su svježe uspomene na njegov famozni prelazak iz Thundera u Warriorse, što mu dio NBA javnosti nikada neće oprostiti. Kiks u prvoj rundi bio bi strahoviti udarac na njegov renome, a to je točno ono čemu se Durantu nesklona publika nada.

Braća Splash

KD-ju bi glavni pomoćnici u napadu trebali biti Green i drugi dio dua Splash Brothers – Thompson.

Njih dvojica, baš kao i Durant, u zadnje vrijeme imaju problema s ozljedama. Durant je propustio 15 dana akcije zbog ozljede rebara, Thompson je zadnju utakmicu odigrao 11. ožujka zbog problema s palcem desne ruke (uvijek je nezgodna stvar vući ozljedu šuterske ruke), a Greena muče rame i lakat. Ne zvuči optimistično pred početak doigravanja.

Thompson je i ove sezone fantastičan strijelac s 19,7 poena po utakmici i najbolji tricaš Ratnika (isključimo li Omrija Casspija, koji ima 0,7 pokušaja za tricu u prosjeku). Klay tricu realizira s 44,3 posto uspješnosti, što je rekord njegove karijere i vrlo efikasna realizacija ako znamo da ih poteže ravno sedam po utakmici. Catch and shoot trice realizira s 45 posto uspjeha, a protrčavanje kroz blokove i dizanje na šut ostat će primarno Thompsonovo oružje u napadu.

Od njega ne treba očekivati da dio Curryjeve kreacije preuzme na sebe jer nije takav igrač. Ove sezone asistirano mu je čak 83 posto svih poena. Njegova kreacija uglavnom se svodi na povremeno napadanje iz niskog posta, ako ima mismatch, i poneki ulaz. Dapače, možda možemo očekivati pad efikasnosti s porastom potrošnje. Brojke nam sugeriraju da Klay šutira lošije kada ne igra s Curryjem, a napadački učinak ekipe se sroza na razinu ovogodišnjeg učinka Orlando Magica, odnosno šestog najgoreg napada lige.

Draymond, duša ove momčadi, nikada nije ni bio napadačka opcija. Svejedno ove sezone bilježi dobre all-round brojke od 11,3 poena, 7,3 asistencije i 45 posto šuta iz igre. Njegov je problem što ne može zabiti tricu: na 3,7 pokušaja ubacuje samo 1,1 po utakmici, što je realizacija od 30 posto. I bez toga uspijeva biti koristan jer je fantastičan dodavač i pick and roll partner. Postave bez Curryja mogle bi se naći u ozbiljnim problemima ako se njegova loša tricaška forma nastavi, jer će spacing biti opasno narušen, a prostor za Durantovo napadanje jedan-na-jedan skučen. Čak kada Green i ubacuje trice, ekipe se odlučuju riskirati na njegovu šutu da bi zatvorili ostale opcije Warriorsa:

Prva dva primjera su iz utakmice protiv Cavsa, gdje vidimo kako prvo Jeff Green ostavlja svog prezimenjaka samog na šutu kako bi zatvorio Thompsonov ulaz, a onda isti tretman Green ima i od Jamesa. Iduća dva primjera su s utakmice protiv Spursa, u kojoj Greena čuva Davis Bertans, koji oba puta pomaže Pattyju Millsu protiv Thompsona. I Tyronn Lue i Gregg Popovich su na Greenovu šutu odlučili preuzeti koncepcijski rizik. Što je dvostruki mač, vidimo u zadnjoj akciji.

Green je i lani u regularnoj sezoni tricu šutirao 30 posto, pa ju je u doigravanju podigao na 41 posto. Warriorsi se nadaju da će Draymond biti u stanju napraviti isto i ove sezone.

Jesu li se defenzivno dozirali?

Od ostalih igrača treba prvo spomenuti veterane Iguodalu i Livingstona. Obojicu bije zao glas da su loši šuteri, što je djelomično i istina. Iggy ove sezone tricu realizira s 29 posto, slobodna bacanja 63 posto. Razlog za optimizam u njegovom slučaju su veljača i ožujak, u kojima je imao postotak realizacije trice 38,5, odnosno 44 posto. I on je trenutno izvan stroja zbog problema s koljenom.

Za Livingstona nema nade. On uopće ne šutira trice. U četiri sezone s Dubsima ubacio je ukupno samo tri trice. On je situacijski strijelac. Radi se o beku od 201 cm koji, kada napada, onda to uglavnom radi iz low posta i igra leđima protiv nižeg čuvara. Prilično je uspješan u tome: realizacija na obruču mu je 68 posto, s kraće distance 48 posto, što su elitni učinci za beka.

Tu je još i jedno relativno novo ime. Radi se o Quinnu Cooku, koji je dobio šansu kada su počeli Curryjevi problemi s ozljedama. Iza njega je jako uspješan mjesec u kojem je odigrao 13 utakmica, ubacivao isto toliko poena, uz tri skoka, tri asista, šut iz igre od 49 posto i s trice 41 posto. Nije loše za nekoga s negarantiranim ugovorom. Kako vrijeme odmiče, čini se da se sve bolje snalazi u svojoj roli. Vjerojatno je najbolji dribler nakon Duranta kojeg Warriorsi imaju na raspolaganju, pa će dobiti ovlasti kreacije iz picka, a s obzirom na pouzdanu tricu iskoristiv je i kao spot-up opcija. Prošli četvrtak je bivši Dukeov igrač izbušio Buckse:

Čini se izvjesnim da Warriorsi u prvoj rundi doigravanja, bez Stepha, neće dominirati napadački kao da je Curry u akciji, ali zato bi njihov forte mogla biti obrana. Koja se inače nevjerojatno raspala ove sezone – što pod teretom ozljeda, a što pod nonšalantnijim pristupom igrača. Green je, recimo, jako pao u defanzivi što brojke potvrđuju, a vidljivo je i golim okom da ove sezone ne razara suparnike energijom kao prethodnih sezona. Neki igrači tipa Livingston i Iguodala su i usporeni ozljedama ili godinama. Neki, kao Durant, biraju utakmice kada će se pojaviti u obrani.

Uglavnom, Dubsi imaju tek 11. obranu lige, što je najlošiji učinak još od sezone 2012./13., kada su imali 13. obranu. U zadnje četiri sezone ekipa je uvijek bila u top 5 defenzivno. Pa iako sve ovo dosad napisano ne ulijeva neko povjerenje pred početak playoffa, moj je osobni stav da će se Warriorsi dignuti i kada počnu prave stvari zaigrati svoju šampionsku obranu. Napadački limiti s kojima će se suočiti zasigurno će ih natjerati na to.

Postoji dobra šansa da su se Warriorsi dosad kroz sezonu defenzivno dozirali kako bi spremniji dočekali doigravanje. Nema razloga da zakaže ekipa koja na rosteru ima ovoliko klasnih defenzivaca i atleta te koja je do detalja uigrala sve obrambene sheme. Thompson i Livingston će biti zaduženi za bekove, Iguodala i Durant za krilne napadače, a Green je tu kao ultimativna zakrpa u čemu mu nema premca u ligi. Pačulija, McGee i ostali visoki igrači bi trebali donijeti čvrstinu u reketu. Switch će ostati glavna obrambena snaga, posebno protiv niskih postava, a konzervativna ice obrana pick and rolla na značenju će dobiti protiv klasično posloženih petorki.

Kerr tijekom sezone nije puno koristio jednu petorku koja bi mu u prvoj rundi mogla biti jako bitna. Radi se o postavi Livingston-Thompson-Iguodala-Durant-Green. To je, uvjetno rečeno, niska petorka s petoricom iznadprosječno dobrih defenzivaca koji mogu jednako kvalitetno braniti perimetar i obruč. S ovom petoricom će Kerr vrlo vjerojatno zatvarati utakmice i ova postava bi defenzivom mogla Golden Stateu donositi pobjede.

Favoriti bez obzira na sve

Warriorsi su zacementirani drugi u poretku, dok je ispod njih borba još uvijek daleko od razrješenja. Koga god da dobiju za suparnika u prvoj rundi, Warriorsi su favoriti jer su iskusni, dobro vođeni i Durant je u svakoj potencijalnoj seriji – osim eventualno s Pelicansima – najbolji igrač na parketu, što nije mala stvar kada počne doigravanje.

Ekipe će sigurno biti maksimalno napaljene na njih, svjesne da imaju nekakvu šansu sad kad Warriorsi nisu kompletni. Da su kompletni, prvaci se zasigurno ne bi zamarali time na koga će u prvoj rundi. Ovako postoje neki povoljniji i malo manje povoljni raspleti i matchupovi. Od ekipa protiv kojih Dubsi ne bi trebali imati velikih problema (u obzir su uzete ekipe koje su trenutno u top 8) sigurno su tu Jazz, Spursi i Pelicansi. Jazzeri su tvrdi i imaju dobrog trenera, ali nemaju igrača za Duranta i Warriorsi bi ih u obrani uništili preuzimanjima. Baš kao i Spurse (bez Kawhija Leonarda), koji osim LaMarcusa Aldridgea nemaju dovoljno napadačkih rješenja. Pelicansi imaju Davisa koji može stati na crtu Durantu i izmoriti Greena, ali obrana im je nakon All-Stara u slobodnom padu.

Oklahoma i Minnesota izgledaju kao najteži suparnici.

Minnesota pod uvjetom da se vrati Jimmy Butler koji joj je neophodan ako želi braniti Duranta. S njim i Karl-Anthonyjem Townsom, koji uvijek igra vrlo nadahnuto protiv Golden Statea, Timberwolvesi bi imali dovoljno individualnog talenta da izazovu šampione. Njihova igra ne ulijeva povjerenje, Tom Thibodeau ima svojih minusa, ali njihov specifični stil mogao bi prouzrokovati određene probleme Dubsima.

Thunderi imaju Russella Westbrooka koji živi za okršaj s Durantom, a imaju i Paula Georgea koji je jedan od rijetkih igrača u ligi koji Durantu može otežati život. Tu je i Steven Adams, zbog kojeg bi Kerr nekoliko puta razmislio hoće li na parket poslati svoje ubojite niske postave. Kerr se voli zaigrati s centrima i izrotirati ih ponekad i nekolicinu prije nego što se odluči za Greena na petici i Duranta na četiri. To je dobra vijest za Oklahomu, jer su Warriorsi puno opasniji kada zaigraju small-ball. Volio bih reći da Oklahoma ima i Carmela Anthonyja, ali njegove igre u oba pravca me ne ohrabruju. Tko zna, možda u doigravanju konačno stvari sjednu na svoje mjesto.

Oklahoma u svakom slučaju po meni ima najviše šansi za skinuti ovakve Warriorse, pa mi na pamet pada jedna misao. Da se Thunderi zadnjeg dana regularne sezone mogu naštimati da igraju u prvoj rundi protiv Warriorsa, bi li se odlučili za to?

Logika je sljedeća: ako misle izbaciti Golden State, onda je bolje da se odluče na taj poduhvat u prvoj rundi kada su im i šanse najveće jer ne igra Curry. U nekoj sljedećoj rundi ovaj bi trebao igrati, a Warriorsi su s bilo kakvim Curryjem bolji nego bez njega. Naravno, ova logika ima i drugu stranu medalje. Poraz od Warriorsa bez Stepha u prvoj rundi bio bi razočaravajući za vlasnika, upravu, navijače i Georgea koji je na ljeto slobodan igrač i kojemu bi ovaj poraz možda bio znak da svoju sreću potraži dalje od Oklahoma Cityja. A pobjeda? Možda bi im otvorila i vrata do finala, a navijači bi dobili zadovoljštinu jer se Durant opet pokazao luzerom.

Konkurenciji je dozvoljeno sanjati, ali činjenica ostaje da su Warriorsi i bez svog startnog razigravača favoriti u seriji na sedam utakmica protiv koga god igrali u prvoj rundi. Možda to neće biti dominantne predstave kao prethodnih sezona, ali šampionski pedigre, Durant, potencijalno elitna obrana i iskustvo igranja velikih utakmica stavljaju ih u kvalitativni razred iznad izazivača.