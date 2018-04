Čudnovata družina

Na prvi pogled, ovotjedna InStat Momčad kola izgleda neobično i nevjerojatno, stršeći poput čudnovatog kljunaša na slavonskom seoskom gospodarstvu. Dobro, nemojmo se lagati; postava koja sadrži čak petoricu iz Rudeša, Brazilca koji nikad prije nije zaigrao za Dinamovu prvu momčad te po jednog igrača klubova koji se grčevito bore za opstanak, ne samo u ligi — Istre i Cibalije — i koji su pritom još izgubili u dotičnom kolu, izgleda čudnovato i na drugi i na svaki sljedeći pogled. Pogotovo nakon kola u kojem su međusobno igrale dvije trenutno vodeće momčadi prvenstva.

I ako mislite da su se InStat i(li) Telesport odlučili našaliti s vama, nećemo vam zamjeriti.

Međutim, isto tako trebate znati da su među ovih idealnih 11 nogometaši koji su svojedobno bili na platnim listama klubova kao što su Juventus, Real Madrid, Liverpool, Lille, Steaua, Heerenveen… Kao i to da su među njima bivši seniorski ili mladi reprezentativci Hrvatske, Brazila, Rumunjske, Makedonije i Srbije. Preko sedam mora i sedam gora, krivuljama forme i tržišne vrijednosti toliko histeričnim da podsjećaju na raspoloženje tipičnog Hajdukova navijača unutar mjesec (ili tjedan) dana, u potrazi za zelenijim pašnjacima stigli su nam ovi legionari — njih sedmorica su strani državljani — na livade HNL-a.

“Došao sam kao špica, šta”

Samir Fazli je, primjerice, kao tinejdžer slovio za ponajvećeg mladog talenta u svojoj zemlji. Već do punoljetnosti je redovito igrao za klub Makedonija Gjorče Petrov, ali i za makedonsku U21 reprezentaciju, a onda je prešao u nizozemski Heerenveen i ondje zabio gol već u drugom službenom nastupu. Kao 20-godišnjak je debitirao za seniorsku reprezentaciju i za nju, u razdoblju od 2011. do 2013., skupio sedam nastupa. U Nizozemskoj ipak nije uspio, pa je 2014. otišao u redove švicarskog drugoligaša FC Wila, gdje je neko vrijeme čak bio kapetan, ali ozbiljna ozljeda križnih ligamenata osujetila je njegov eventualni povratak nogometu na većoj sceni.

Prošlog je ljeta, u isto vrijeme kad i Mario Budimir te već zaboravljeni Kinez Boyuan Feng, stigao u Rudeš kao slobodan igrač. Pored suigrača koji je dosta često zabijao (Budimir na kontu ima 13 golova iz 21 nastupa) nije se uspio izboriti za mjestu u špici napada, ali ga je novi trener Jose Manuel Aira počeo koristiti na krilu. U prethodna dva kola zabio je po gol Lokomotivi i Interu, a onda je klub odlučio raskinuti ugovor s Budimirom (po neslužbenim informacijama, napad na trenera po završetku prošle utakmice imao je veze s njim, iako nogometaš nije nimalo kriv za njega) i protiv Cibalije je Fazli startao kao centarfor te zabio hat trick. Pritom su dva pogotka došla u sudačkoj nadoknadi, u preokretu na 3-2 nakon što je Cibalia u 90. minuti povela 1-2.

“Došao sam ovamo kao špica”, govorio je navodno poslije utakmice, kao da se pita što je, zaboga, čudno u tome da centarfor zabija golove. A u životu sve do te utakmice nije u seniorskoj konkurenciji zabio hat trick.

Samir Fazli je naš statistički Igrač kola, s Indexom koji spada među najviše ostvarene otkako InStat prati HNL.

Od Reala i Liverpoola do Singapura i Flamurtarija

Onda imate njegova suigrača Rafu Paeza, poniklog u omladinskoj školi Real Madrida, otkud ga je 2013. ‘ukrao’ Liverpool, a zatim slao na posudbe u Bolognu i Eibar sve dok ove zime nije, nakon još malo lutanja španjolskim ligama, završio u Alavesu, a odmah potom i u Rudešu. Tek 23-godišnji Paez je svojevremeno po Transfermarktu na tržištu vrijedio milijun eura (danas 10 puta manje), a do HNL nije zabilježio nastupe u najvišem rangu nekog nacionalnog natjecanja, tek u Serie B i Segundi. U Rudešu je brzo postao standardan, istisnuvši dotadašnjeg kapetana Leonarda Mesarića u središtu obrane.

Ostali Rudešovi predstavnici u Momčadi kola nemaju tako ‘glamuroznu’ pozadinu. Einar Galilea izdanak je Alavesove škole i iz B-momčadi baskijskog kluba došao je izravno u njegovu zagrebačku podružnicu. Markus Pavić rođeni je Bečanin, koji je stigao iz tamošnje Admire, gdje je odigrao i par utakmica pod vodstvom Damira Burića, ali uglavnom je bio rezerva. Marin Grujević, pak, dolazi iz osporavane Rijekine omladinske škole — za momčad s Rujevice upisao je dva prvenstvena nastupa u sezoni 2011./12., a kasnije je još igrao za Pomorac, Novigrad i Istru.

Prevrtljiva je sudbina nogometaša — u jednom trenutku može se činiti da je sama elita nadohvat ruke, a već koju sezonu kasnije završiš u nekom Rudešu

Istu sezonu u kojoj je Grujević zabilježio svoje nastupe za Rijeku, njegov godinu i nešto sitno mlađi kolega iz iste škole, Simon Sluga, proveo je na posudbi u mladoj Juventusovoj momčadi. Kasnije je još bio i u primaveri Hellas Verone te preko posudbi u Pomorcu, Lokomotivi i Speziji ipak stigao do broja 1 u momčadi Matjaža Keka. Sluga je igrao i za sve mlađe uzraste hrvatske reprezentacije od U17 do U21; danas mu je 25 i tko zna, možda još stigne i do seniorskih Vatrenih.

Dinamov Gabriel dos Santos Magalhães je tek posebna priča. Zašto bi netko kome je 20 godina, ima četiri nastupa za Brazil U20 i još je ove sezone nastupio u francuskoj Ligue 1 te u nacionalnim kupovima došao na posudbu u Dinamovu drugu momčad i igrao 2. HNL? Bojimo se da će taj misterij ostati bez odgovora. Bilo kako bilo, nakon serije ozljeda u prvoj momčadi Nikola Jurčević aktivirao je Gabriela, a ovaj je u svom debiju za ‘pravi’ Dinamo odigrao statistički dovoljno dobro da se nađe u Momčadi kola.

Tu je i Cosmin Matei, nekadašnji rumunjski reprezentativac koji je u domovini najviše nastupa skupio za bukureštanski Dinamo, a u Istru je ove zime stigao vjerojatno ‘naslijepo’ posudbom iz turskog Gençlerbirliğija. Srbin Komnen Andrić već je praktično zvijezda u okvirima HNL-a: čovjek ima osam golova i pet asistencija u 17 prvenstvenih nastupa za Inter, a zimus je završio i u InStatovoj Momčadi jeseni kao jedini izvan Dinama ili Rijeke. On je u Zaprešiću na posudbi iz portugalskog Belenensesa, a još je u karijeri igrao za Radnički 1923 iz Kragujevca, OFK Beograd i litavski Žalgiris, iako su mu tek 22 godine. Igrao je i za Srbiju U20. Nikola Rak (30) dugogodišnji je HNL-ovac, a monotoniju domaće lige razbio je 2016. jednogodišnjom gažom u Singapuru. Ivanu Galiću (23) Cibalia je prvi angažman u Prvoj HNL. Prethodno je bio u Makedoniji (Rabotnički) i Albaniji (Flamurtari), još ranije u drugoj i nižim hrvatskim ligama.

Prevrtljiva sudbina

Spomenimo i to da naši klubovi ni za jednog od ovih igrača, barem prema dostupnim podacima, nisu platili odštetu, nego su svi došli s ‘čistim papirima’, a čak petorica od njih na posudbu. Samo je jedan jedini od njih (Sluga) i prošle sezone bio u istoj momčadi. Štoviše, petorica su još ranije ove sezone igrali za nekoga drugoga.

Što svim ovim podacima želimo reći?

U današnje vrijeme, naravno, nije toliko čudno da igrači u lige poput HNL-a dolaze ovako zbrda-zdola sa svih strana, s vrlo različitim pozadinama i reputacijama. Ovakav uzorak, koji bismo gotovo mogli nazvati i slučajnim, govori nam dosta i o tome koliko je domaća liga globalizirana i integrirana u europsko nogometno tržište. Koliko je u tome dobrih, a koliko loših strana, procijenite sami. Govori nam također i o prevrtljivim sudbinama profesionalnih nogometaša — u jednom trenutku može se činiti da je sama elita nadohvat ruke, a već koju sezonu kasnije završiš u nekom Rudešu.

***

Barem prema InStatu, ovo je bilo jedno od kvalitetom siromašnijih kola sezone.

Primjerice, i Dinamo i Rijeka odigrali su statistički znatno ispod svog sezonskog prosjeka, a po InStatu je uvjerljivo najgori proteklog vikenda bio Osijek, koji je kod kuće izgubio od Lokomotive. Hajduk je, s druge strane, imao ogromnu dominaciju u posjedu lopte protiv Slaven Belupa (73,7 posto) i 14 udaraca na gol naspram Slavenova dva, ali sveukupni Hajdukov ostvareni Index bio je tek nešto malo bolji od Slavenova.

Od individualnih zanimljivosti spomenimo da je Igrač kola Fazli napravio uvjerljivo najviše prekršaja, čak 14, dok ih je najviše pretrpio Osijekov Dmitro Lopa, šest. Hajdukov Ardian Ismajli ostvario je u HNL-u rijetko viđenih više od 100 točnih dodavanja (102/107) — ali, naravno, velika većina njih bili su kratki pasovi prvom do sebe. Dinamov Jan Lecjaks ispalio je 11 centaršutova —daleko najviše od svih — i pogodio tri, Istrin Cosmin Matei uputio je čak 22 dodavanja u suparnički kazneni prostor (točnih 12), dok je njegov suigrač Aljoša Vojnović prednjačio po dobivenim defenzivnim (15/19) i zračnim (16/21) duelima. Najbliže ulasku u Momčad kola, a ipak izvan nje bili su Karlo Kamenar (Rudeš) i Josip Juranović (Hajduk).

Evo tko je u Momčadi kola, formacija je 4-1-3-2.

Simon Sluga (274), Rijeka

Četvrti put ove sezone u idealnih 11. Jedna obrana (i to ‘brilliant save’, po InStatu), 4/4 uhvaćena centaršuta ili presječene lopte, 17 točnih dodavanja iz 23 pokušaja.

Marin Grujević (280), Rudeš

Točnih dodavanja 46/59 (ključna 1/1, u šesnaesterac 3/5), dobivenih duela 10/13, uspjelih driblinga 3/3, uspješnih startova na loptu 3/3, šest presječenih suparničkih dodavanja i jedan šut. Prvi put u Momčadi kola.

Gabriel (277), Dinamo

Debitant za Dinamo i odmah debitant u ovom izboru. Dodavanja 51/55 (1/2 u suparnički šesnaesterac), dueli 10/13, driblinzi 1/1, startovi 2/2, tri presječene lopte.

Rafa Paez (322), Rudeš

Uz jednu asistenciju upisao je 50/58 točnih dodavanja (1/1 ključno, 1/1 u šesnaesterac), dueli 10/11, driblinzi 1/1, startovi 1/1, šest presječenih pasova. Drugi put (zaredom) u Momčadi kola.

Markus Pavić (258), Rudeš

Dodavanja 65/82 (ključna 2/3, u šesnaesterac 0/1), dueli 13/23, driblinzi 5/6, startovi 5/7, pet presječenih suparničkih dodavanja. Prvi put u idealnih 11.

Einar (266), Rudeš

Drugi put u Momčadi kola. Dodavanja 37/43 (1/1 u šesnaesterac), dueli 12/19, driblinzi 1/1, startovi 6/8, pet presječenih suparničkih dodavanja.

Cosmin Matei (289), Istra

I on je ovdje prvi put. Dobio najviše napadačkih duela od svih proteklog vikenda (14/28; ukupno dueli 14/33), jednom pucao i zabio gol, dodao 40/51 puta točno (4/5 ključno, 12/22 u suparnički šesnaesterac), napravio 5/11 uspjelih driblinga te 0/4 puta uspješno starta na loptu.

Nikola Rak (283), Inter

Dva udarca, oba unutar okvira gola, jedna asistencija. Točnih dodavanja 24/33 (3/4 ključna, 10/16 u šesnaesterac), dobivenih duela 11/17, driblinizi 4/5, startovi na loptu 1/2, tri presječena suparnička dodavanja. Prvi put u Momčadi kola.

Ivan Galić (260), Cibalia

I još jedan debitant u ovom izboru. Tri udarca, dva unutar okvira gola, jedan u mrežu. Dodao 20/23 puta točno (0/1 u šesnaesterac), dueli 7/17, driblinzi 5/7, startovi na loptu 0/1, tri presječena dodanja.

Samir Fazli (502), Rudeš

Zabio sva tri Rudešova gola protiv Cibalije. Šest puta je pucao, od čega četiri puta unutar okvira gola; dodavanja 13/15 (1/1 ključno), dueli 7/29, driblinzi 1/1, startovi 0/2, jedno presječeno dodavanja. Prvi put.

Komnen Andrić (322), Inter

Pet udaraca (četiri u okvir gola), dva pogotka i jedna asistencija. Dodavanja 10/18 (ključna 1/1, u šesnaesterac 0/2), dueli 10/35, driblinzi 1/3, startovi 0/1, jedno presječeno suparničko dodavanje. Peti put u Momčadi kola.