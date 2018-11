Hajduk: Mit o igračima

Nogomet je vjerna preslika života, a ključna stvar kako bismo izbjegli frustracije u životu jest ispravno odrediti očekivanja. Postavite li ljestvicu očekivanja prenisko, živjet ćete neispunjen mediokritetski život koji možda ne donosi pritisak, ali ne nudi niti neku svrhu osim preživljavanja. I s vremenom ćete odsklizati u frustraciju jer ćete shvatiti da ste mogli više. Postavite li ljestvicu očekivanja previsoko, otvarate si vrata nestrpljivosti i neracionalnosti koja će vašu svrhu učiniti nedostižnom zbog ishitrenosti odluka koje donosite, i ishod će biti isti. Dakle, u životu — a samim time i u nogometu — naći realnost znači omogućiti sebi najbolje šanse za uspjeh.

Kad je riječ o Hajduku, realnost ne postoji.

Zadnji dokaz za takvu tezu, u moru dokaza u klupskoj povijesti, situacija je da se polako uzima kao činjenica kako ova Hajdukova momčad ne može više jer nema igrače za nešto više. Jednostavno, kadar je takav da je šesto mjesto s tek 16 bodova iz 14 kola i negativnom gol razlikom ogledalo individualnog potencijala momčadi i realni pokazatelj kvalitete igrača.

A to jednostavno nije istina. Hajdukovi igrači su kvalitetniji od pozicije koju drže na ljestvici i postoje jasni statistički podaci koji to mogu dokazati.

Igrači dobivaju svoje individualne duele iznad prosjeka lige. Stvar je u tome što je igra u posjedu debelo ispodprosječna

Nakon pet neuspješnih prvenstvenih kola i kup mučenja u Šibeniku, Hajduk je napokon pobijedio. Na praznom Poljudu je nastradao Inter, a kao posljedica toga čak su sedmorica Hajdukovih igrača završila u InStatovoj Momčadi kola. Međutim, iako nudi mogućnost da se oko toga složi narativ u prilog tezi, to nije dokaz apsolutno ničega jer jedno kolo je premali uzorak za donositi bilo kakve zaključke. No, imamo i ostalih 13 kola u kojima je Hajduk upisao 13 bodova i zabio 15 golova, pa na temelju toga možemo zaključivati ponešto o individualnom potencijalu i stvarnoj vrijednosti igrača.

U tom rezultatski nepovoljnom kontekstu Hamza Barry je bio daleko najbolji Hajdukov igrač. Prije nego što se ozlijedio, prvi je od svih igrača lige ove sezone skupio četiri pojavljivanja u Momčadi kola, a njegovim povlačenjem na poziciju ‘šestice’ trener Zoran Vulić je dobio osnovicu momčadi, igrača koji može improvizacijom prenijeti loptu dalje i kojem godi višak prostora i vremena na lopti, što daje takva pozicija. Međutim, i u njegovu odsustvu Hajduk ima nekoliko igrača koji svoj individualni dio posla odrađuju jako dobro.

Igračka osnova

Prvi među njima je Jairo, koji je u prvih 13 kola skupio 87 pokušaja driblinga i ispred njega po tome je jedino Goričin Iyayi Believe Atiemwen. Svoje driblinge Jairo odrađuje s 49 posto uspješnosti — kad to stavimo u omjer s usporedivim igračima, onima koji u Dinamu, Osijeku, Rijeci i Lokomotivi imaju ulogu krila koje momčad gura u izolacije za stvaranje viška, onda Jairo na velikim brojevima ima efikasnost nešto veću od Izeta Hajrovića (41 posto), u rangu onoga što ima Ezekiel Henty (48 posto) te nešto manju od Hébera i Lirima Kastratija koji imaju 52 i 54 posto uspješnosti driblinga u prvih 13 kola.

Isto tako, Jairo je prvi na ljestvici po ukupnim duelima s njih 376, pri čemu mu je prvi pratitelj Łukasz Zwoliński kojeg Gorica koristi kao referentnu točku napada i gotovo svaka okomita lopta ide na njega. Naravno, Jairo je u puno boljem kontekstu i osvaja veći postotak duela od Zwolińskog jer ovaj obično nosi dvojicu stopera na leđima. Međutim njegovih 46 posto osvojenih duela je drastično više od 33 posto koliko ima Henty, 36 posto koliko ima Hajrović, 41 posto koliko ima Héber i sasvim jednako s Kastratijevih 46 posto.

Dakle, Hajduk ima igrača oko čije kvalitete može graditi igru u zadnjoj trećini. Na stranu tri gola i dvije asistencije, Hajduk na krilu ima nekoga tko može dobiti duel i proći driblingom te tako individualno stvoriti višak; njegovih 14 ključnih dodavanja dovoljno govori da može kreirati i za druge, a prilično iznenađujuće je visoko i u kategoriji startova na loptu — 10. je na toj listi s 66 pokušaja oduzimanja lopte, a ispred njega su samo stoperi i defenzivni veznjaci.

Međutim, on nije jedini koji predvodi individualne kategorije. Čovjek s najviše dodavanja u ligi je Josip Juranović; Ádám Gyurcsó je treći po broju dodavanja u kazneni prostor; Juranović je ponovo na vrhu ljestvice u ‘ničijim’ loptama stavljenim pod kontrolu gdje je Stipe Vučur peti, a Ardian Ismajli je drugi u kategoriji uspješnosti startova. Kad se tome dodaju dobre duel brojke koje ima Said Ahmed Said te vratar Josip Posavec koji je također propustio velik broj utakmica, ali i Hamza za kojeg smo već rekli kako je u trenutku ozljede imao iznimne statističke brojke, jasno je kako Hajduk ima igračku osnovu koji i nije toliko loša. Uostalom, osim Mirka Ivanovskog i njegovih siromašnih brojki u duelima, nema igrača Hajduka koji je ispod prosjeka svoje pozicije.

Alibi koji ne drži vodu

Ako igrači dobivaju svoje individualne duele iznad prosjeka lige — a to je nedvojbeno istina — kako je onda moguće da je rezultat ovoliko ispodprosječan? To nije logično, jer igrači su očito sposobni odrađivati individualne zadatke i dobivati bitke čovjek-na-čovjeka.

Stvar je u tome što je igra u posjedu debelo ispodprosječna.

Na stranu dojam, stil igre koji preferirate ili osobne simpatije. Postoje jasni brojevi koje se ne može opovrgnuti i na koje se ne može odmahnuti rukom, podaci ne nude opciju osobnih zamjerki ili skrivenih agendi.

Teško je egzaktno odrediti koliko je nečija igra tečna. Međutim, jedan od najboljih statističkih indikatora koliko su opcije u posjedu pripremljene i koliko je automatizama u igri jest InStatov index koji mjeri koliko je točnih dodavanja u minuti posjeda. Tu je prosjek lige 13,4, a Hajdukov je ispodprosječnih 12,9 — osjetno manje od onoga što ima, primjerice, Rijeka s 15,5. Kad je lopta toliko spora, a brojke jasno govore da je spora, onda nikakvog učinka nema ni činjenica da Hajduk po utakmici drži loptu 29 minuta i 20 sekundi, što je najviše u ligi jer to označava samo prividnu inicijativu i jalov posjed bez svrhe. Igrači nemaju sistemskih opcija i dodatno im se otežava kontekst u kojem mogu pokazati svoje individualne kvalitete.

Zapravo, ispada da je taj posjed kontraproduktivan jer svoje najbolje utakmice je Hajduk odigrao u uvjetima kad se mogao postaviti reaktivno, a koliko ništa ne proizilazi iz Hajdukova posjeda najbolje govori činjenica da je prosječni broj dodavanja prije gola kod Hajduka tek 3,1. Manje u cijeloj ligi ima samo Inter.

Šesto mjesto s tek 16 bodova iz 14 kola i negativnom razlikom nije ogledalo individualnog potencijala momčadi i nije realni pokazatelj kvalitete igrača, jer Hajduk nema loše igrače. Individualna statistika dovoljno govori o tome. Jasno je da Hajduk nema igrače koji se mogu boriti za naslov i da momčad u kojoj tri skupa lijeva beka sjede na tribini nije dobro balansirana, ali isto bi toliko trebali biti jasno da trenutni igrački kadar ne može služiti kao alibi treneru i sportskom direktoru. Ponavljanje te priče usprkos brojkama samo je poligon za frustracije — jer prenisko postavljena očekivanja u nogometu su često puno opasnija od onih nerealno visokih.

***

Prema InStatu, uvjerljivo statistički najuspješnije u proteklom kolu odigrao je Hajduk — što ujedno znači i da je značajno popravio svoj ovosezonski statistički prosjek, pa sada po tome dijeli peto mjesto u ligi s Lokomotivom (prosječni InStat Index za obje momčadi je 234; Dinamo je na 249, Rijeka 242, Osijek 238). Još su bitno bolje od svog prosjeka odigali Rijeka, Gorica i Rudeš, a bitno slabije Lokomotiva, Inter i Slaven.

No, čak i s ovom sedmoricom u InStatovih idealnih 11, Hajduk i dalje zaostaje za konkurencijom po broju pojavljivanja njegovih igrača u Momčadi kola: Dinamo je tu imao već 36 upisa, Rijeka 25, Osijek 24, a Lokomotiva 22, dok je Hajduk sada na 17. Slijede Inter i Gorica s po devet, Slaven i Istra su ih imali po pet, a Rudeš još nijednom ove sezone nije imao igrača u idealnih 11.

Hajduk je u proteklom kolu imao i najviše kreiranih izglednih prilika za gol (devet; Dinamo sedam, Rijeka šest) i najviše udaraca (15, od čega šest unutar okvira gola; Rijeka 14/9, Lokomotiva 12/4, Dinamo 9/5). Inter i Slaven u proteklom kolu nisu stvorili baš nijednu šansu. Hajduk je također imao i daleko najviši posjed lopte (63,3 posto, jedini preko 60 posto), uvjerljivo najviše točnih dodavanja (517, jedini preko 500) s 85-postotnom točnošću (Rijeka je imala 89 posto) i najviši postotak dobivenih duela (57 posto).

Od individualnih postignuća, spomenimo da je Dinamov Damian Kądzior imao najviše kreiranih šansi za gol (tri); Goričin Mario Marina napravio je najviše prekršaja (sedam), a Slavenov Marko Kamararko uputio najviše centaršutova (osam, iako su samo dva pogodila metu), dok je Rudešov Tomislav Mrkonjić imao čak 19 pokušaja dodavanja u suparnički kazneni prostor, od čega šest preciznih. Najviše uspješnih driblinga imao je njegov suigrač Anthony Kalik (10/11), a najviše osvojenih lopti Slavenov Vinko Međimorec (19).

Prve ‘rezerve’ za statistički idealnih 11 bili bi Zoran Kvržić (Rijeka), Łukasz Zwoliński (Gorica) i Mile Škorić (Osijek).

Evo tko je u Momčadi kola, formacija je 4-3-3.

Dominik Livaković (276), Dinamo

Ovo mu je prvo pojavljivanje u Momčadi kola u tekućoj sezoni. Upisao je četiri obrane — jedna u InStatovoj kategoriji supersaves — 1/1 pokupljeni centaršut ili presječeno suparničko dodavanje te 24/30 točnih pasova.

Sadegh Moharrami (283), Dinamo

Već četvrti put u ovom izboru. Točnih dodavanja 47/60 (1/1 ključno, 2/6 u suparnički šesnaesterac), dobivenih duela 12/18, uspjelih driblinga 4/8, uspješnih startova na loptu 5/6 i dva presječena suparnička dodavanja.

Ardian Ismajli (305), Hajduk

Drugi put (zaredom) u Momčadi kola. Imao najviše točnih dodavanja od svih u proteklom kolu, 70/76 (0/1 u suparničkih 16m), dobio 10/11 duela, 4/4 starta na loptu i pet puta presjekao suparničko dodavanje.

Borja Lopez (289), Hajduk

Dodavanja 66/81 (2/2 u suparničkih 16m), dueli 8/10, driblinzi 1/1, startovi 3/3, četiri presječene suparničke lopte. Prvi put u idealnih 11.

Domagoj Bradarić (296), Hajduk

Dodavanja 52/63 (2/2 ključna, 4/5 u kazneni prostor), dueli 6/9, driblinzi 0/1, startovi 2/3, tri presječena suparnička dodavanja i jedan udarac na gol. I on je prvi put ovdje.

Domagoj Pavičić (292), Rijeka

Četvrti put u Momčadi kola. Jedan udarac, i to unutar okvira gola; dodavanja 62/68 (ključna 1/3, u suparničkih 16m 1/4), dueli 12/18, driblinzi 6/6, startovi 4/5, pet presječenih dodavanja.

Ante Palaversa (325), Hajduk

Jedan gol iz jednog udarca; dodavanja 62/69 (0/1 u suparnički šesnaesterac), dueli 9/13, driblinzi 1/2, startovi 2/3, dva presječena dodavanja. Drugi put u Momčadi kola.

Mijo Caktaš (306), Hajduk

Kreirao dvije izgledne prilike za gol, jedna je bila asistencija; dvaput je i pucao, ali oba puta izvan okvira gola. Dodavanja 56/63 (1/1 ključno, 4/4 u suparničkih 16m), dueli 13/19, driblinzi 1/3, startovi 3/5, pet presječenih dodavanja (jedno na suparničkoj polovici terena). Prvi put u idealnih 11.

Jairo (308), Hajduk

Namjestio dvije izgledne prilike za gol i, zanimljivo, imao najviše uspješnih startova na loptu od svih u ligi proteklog vikenda (6/10). Dvaput pucao, oba puta unutar okvira gola, jednom u mrežu. Dodavanja 30/43 (1/4 ključno, 1/5 u kazneni prostor), dueli 12/27, driblinzi 3/5, četiri presječena dodavanja od čega dva na suparničkoj polovici. Prvi put u Momčadi kola.

Bruno Petković (326), Dinamo

Ovo mu je drugo pojavljivanje u idealnih 11 — i oba puta odnio je titulu Igrača kola. Našao se u najviše izglednih prilika za gol (četiri, realizirao jednu) i uputio najviše udaraca (pet, od čega tri unutar okvira gola), usto dobio i najviše napadačkih duela od svih u kolu (13/24). Ukupno je dobio 14/27 duela, dodao 25/31 put točno (2/2 u suparničkih 16m), upisao 2/3 uspjela driblinga i 1/3 uspješni start na loptu.

Said Ahmed Said (307), Hajduk

Četiri šuta, od čega dva unutar okvira gola, jedan i u mrežu; također i jedna asistencija. Dodavanja 20/29 (ključna 1/4, u 16m 2/4), dueli 12/25, driblinzi 3/3, 0/1 start na loptu. Prvi put u Momčadi kola.