Borussia se zagrijala pred derbi s Bayernom: Guerreiro i Hakimi probušili Wolfsburgove gume

Ukupno 320 ljudi na stadionu i rutinski odrađen posao za goste.

Nakon što je Dortmund u prošlom kolu razbio Schalke, ovaj put je uhvatio zalet pred derbi s Bayernom. Otišla je Borussia na noge Wolfsburgu, neporaženom u posljednjih sedam ligaških utakmica, a Jadon Sancho ponovno je počeo meč s klupe. Kod domaćeg sastava Marin Pongračić bio je u prvoj postavi, a Josip Brekalo ušao je u nastavku.

Borussia je puno živahnije ušla u utakmicu i vrlo brzo preuzela kontrolu na terenu držeći 71 posto posjeda lopte u prvih 15-ak minuta. Ipak, valjanih prilika nedostajalo je do 16. minute kada je Thorgan Hazard s desne strane kaznenog prostora puknuo pored gola. Sterilni Wolfsburg ubilježio je jednu polupriliku i to preko Weghorsta u 25. minuti, a bez problema možemo zaključiti kako nismo gledali posebno sadržajan susret u prvom dijelu. Ukupno četiri udarca u 45 minuta, otupjeli domaćini i (posjedom) dominantni gosti koji se nisu pretjerano oznojili.

Ipak, uspjeli su zabiti pogodak.

Poveo je Dortmund u 32. minuti, a pogotkom je svoju dobru formu nastavio Raphaël Guerreiro. Jako lijepu i dinamičnu kombinaciju započeo je Julian Brandt, Achraf Hakimi je u šesnaestercu proslijedio za Hazarda koji je uputio pas na drugu stranu gdje se Portugalac, sam kao duh, najbolje snašao za svoj osmi ovosezonski zgoditak nakon što je Erling Braut Håland promašio loptu. To mu je bio treći gol u posljednje dvije utakmice i potvrda da je iz karantene izašao vrlo usredotočen. Doduše, u nju je takav i ušao — spomenimo da mu je ovo bio šesti zgoditak u 10 ligaških startova u 2020. godini, što je odlična napadačka statistika, a ima i jednu asistenciju.

Three goals in two games. Raphaël Guerreiro has hit the ground running since football returned 🟡 pic.twitter.com/cdIsMYpDlT — FootballJOE (@FootballJOE) May 23, 2020

Što se tiče vizionarski raspoloženog Hazarda, ovo mu je bila 12. asistencija ove sezone — u Bundesligi jedino njegov suigrač Sancho i Thomas Müller (obojica 16) imaju više dodavanja za pogodak.

Achraf Hakimi’s game by numbers vs. Wolfsburg: 100% dribbles completed

100% tackles won

86% pass accuracy

4 ball recoveries

2 chances created

1 goal Brilliant at both ends of the pitch. 🙌 pic.twitter.com/zIHTneTU3W — Statman Dave (@StatmanDave) May 23, 2020

Najbolju domaću šansu dotad vidjeli smo na samom otvaranju nastavka kada je Weghorst iskoristio rupetinu u sredini Dortmundove obrane, izbio pred vratara Bürkija i pogodio gredu. To je tada bilo daleko najkonkretniji Wolfsburgov pokušaj u napadačkom smislu, a nova značajnija prijetnja švicarskom vrataru na Borussijinom golu uslijedila je u 62. minuti kada je Renato Steffen silovito potegnuo iz voleja. Domaća je momčad u drugo poluvrijeme ušla bolje od Žuto-crnih i s daleko više vizije te čvrstine od onoga što je pokazala u prvom dijelu, ali i s nedovoljno inicijative za eventualno izjednačenje.

Dortmund je zapravo prodisao tek Sanchovim ulaskom u 65. minuti kada je mladi Englez momčadi donio prijeko potrebnu brzinu koja je promijenila pomalo povučeni gostujući izraz lica u drugom poluvremenu. I nedugo zatim, u 78. minuti, nakon tri poteza na Borussijinoj polovici upravo je Sancho povukao kontru, dodao loptu Hakimiju koji je poentirao i tako ubilježio četvrti ovosezonski gol u Bundesligi. Iz lošega u gore za Wolfsburg je preraslo nekoliko trenutaka kasnije kada je Felix Klaus isključen zbog stopala na Akanjijevoj nozi. Današnji domaćini nisu uspjeli Dortmundu zabiti pogodak od 2016. godine, ‘tradicija’ se danas nastavila, a prekinuo se i neporaženi niz.

Jadon Sancho is the first Bundesliga player to be involved in 30 goals this season. He's still only 20 years old! ⭐️ pic.twitter.com/oRHHDJGNSV — ESPN FC (@ESPNFC) May 23, 2020

Probušene gume na Volkswagen Areni i bekovsko popodne.