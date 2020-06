Dinamo je imao 2-0 protiv Belupa, no pobjedu je izborio tek Petkovićevim golom u 90. minuti

Nakon 100 dana bez nogometa ili nogometa bez publike, Dinamo je na Maksimiru dočekao Slaven Belupo i uz podršku svojih navijača stigao do pobjede 3-2 u utakmici 29. kola Prve HNL.

Nije ona bila lako ostvarena, dapače stigla je u samom smiraju utakmice i to nakon propuštene prednosti od dva gola razlike.

Uvodne minute utakmice prošle su u bezidejnoj dominaciji domaće momčadi, no prva ozbiljna prilika stigla je od gostujućeg sastava. Igrala se 16. minuta kad su Belupovi nogometaši krenuli u kontru, a lopta stigla do Krstanovića. Udarac mu je blokirao Gvardiol i skrenuo je u korner.

Šest minuta kasnije, Dinamo je prodisao.

Bruno Petković slomio je obranu gostujuće momčadi, navukao dvojicu na sebe i poslao loptu na desnu stranu peterca odakle Damian Kądzior pogađa za uvodnu prednost na utakmici. Poljski nogometaš prilično je zaslužan i za povećanje Dinamova vodstva u 37. minuti. Opalio je iz daljine prema Ježini koji uspijeva loptu skrenuti prema okviru gola. Odbijena od njega ona stiže do Lovre Ivanušeca koji u praznu mrežu pogađa za uvećanje prednosti.

Svakako treba reći da je golu za 2-0 prethodila prilika gostiju koji su preko Mateusa Lime imali dobru šansu za poravnanje stanja na semaforu. Livakovićev reakcija bila je sjajna.

Kod smanjenje Dinamova vodstva ništa nije mogao. Lima je ponovno bio prijetnja na Lulićevo dodavanje, no loptu nije dobio. Ispriječio se Kévin Théophile-Catherine i poslao je u vlastitu mrežu na samom isteku prvoga dijela.

Drugo je otvoreno novim golom gostujućeg, danas Dinamu konkurentnog tima.

Visoki presing koji je Slaven Belupo igrao od početka utakmice zadavao je dosta problema Dinamovoj organizaciji igre, a kontre su bile oružje kojim je prijetio. Urodila je jedna takva plodom u 50. minuti. Krstanović je osvojio loptu, Glavačević je proslijedio do Lime i nakon prizemnog udarca koji je svladao Livakovića, Dario Kulušić ponovno je pokazao prema centru.

Nastavak je donio više Dinamovih prilika u potrazi za izgubljenom prednošću i dobro postavljanje Belupovih igrača kao odgovor na njih. Trajalo je to do samog kraja utakmice kad se Dinamov drugi udarac prema Ježininom golu u drugome poluvremenu pokazao vrijednim tri boda. Daleko je Dinamova partija bila od blistave, no zamaskirat će to na neko vrijeme Petkovićev trzaj glavom nakon što je Antonio Marin izveo udarac iz kuta.

Zbog kojeg i ne stoji da je trener Igor Jovićević u avanturu na Dinamovoj klupi krenuo pobjedom (Varaždin), porazom (Lokomotiva) i remijem, već dvjema pobjedama i porazom. Ipak, i s ne odveć sjajnim izdanjima svog tima.

Sukus 90 minuta ne mijenja bitno stvari niti za jednog sudionika večerašnjeg ogleda. Dinamo je i dalje uvjerljivo prvi sa 19 bodova više od Rijeke na drugom i 20 od Hajduka na trećemu mjestu. Korak je do naslova, a sljedeću utakmicu igra u kod Gorice. Slaven Belupo nalazi se i dalje na sedmome mjestu s velikim zaostatkom za klubovima ispred sebe i solidnom razlikom bodova u odnosu na one ispod.