‘Dream team’ je na okupu: Renault je potvrdio Alonsa, a mi smo se sjetili njihove zadnje pobjede

Jedan od najboljih F1 vozača svih vremena, unatoč činjenici da ima samo dvije titule. ‘Samo’. O njegovom talentu dovoljno govori i to što svi smatraju da dva naslova svjetskog prvaka predstavlja neuspjeh za vozača njegovog talenta.

Dvije, dok samo o jednoj sanjaju mnogi.

Već je jučer bilo jasno da se bivši svjetski prvak vraća u Formulu 1; čekala se samo potvrda od Renaulta da će 2021. sjesti u mjesto koje će praznim ostaviti Daniel Ricciardo, budući McLarenov vozač i zamjena za Carlosa Sainza. Sada je stigla i potvrda. Fernando se vraća!

Alonso je upravo za McLaren odvozio svoju posljednju sezonu prije pauze, 2018. Ali rezultatski, svoje najbolje dane doživio je u Renaultu, gdje će mu ovo biti treći stint. Vozio je od 2003. – 2007., kada je osvojio dvostruku titulu, a onda još jednom 2008. i 2009., prije odlaska u Ferrari.

Međutim, Renault je 2008. bio neka potpuno drugačija biljka od onog u kojem je Fernando pobjeđivao Michaela Schumachera i osvajao titule. Michelin se 2007. povukao, a time je i francuska momčad, čiji su bolidi bili razvijani u skladu s tim proizvođačem guma, izgubio kompetitivnost.

Alonso je morao i potpuno promijeniti svoj poznati, agresivni stil vožnje; grubo i jako skretanje na ulasku u zavoj funkcioniralo je s Michelin gumama i davalo im radnu temperaturu, u sklopu s Renaultovim R26 i R25 bolidima koji su imali strašno stabilan stražnji kraj i dobru trakciju iz zavoja te trpjeli Alonsov ‘oversteer’.

