Gorica ga je dugo željela u svojim redovima: iz Rijeke je dovela Josipa Mitrovića

Gorica punom parom nastavlja s ljetnim akvizicijama. Nakon jučerašnjeg dolaska Albija Doke iz Tirane, novo je pojačanje pronađeno u HNL-u.

Josip Mitrović stigao je iz Rijeke nakon što je prošlu sezonu odradio na posudbi u ispalom Interu iz Zaprešića. Potpisao je ugovor na četiri godine, a u klubu tvrde kako su ga pratili čak 14 mjeseci (što mu je sada i broj na dresu).

“Josipa smo pratili i željeli zaista jako dugo, prvu ponudu Rijeci poslali smo još u lipnju prošle godine. Iznimno smo sretni što je konačno ovdje, s nama, a ispada da smo ga dočekali kao puno zrelijeg igrača, budući da je iza njega prvoligaška sezona u dresu Intera iz Zaprešića”, istaknuo je sportski direktor Mindaugas Nikoličius u razgovoru za službene klupske stranice. “ Ima već 30 utakmica HT Prve lige u nogama i sigurno će pojačati konkurenciju na krilnim pozicijama. Vrlo je zanimljiv igrač, mlad i perspektivan, a uz to i domaći, hrvatski igrač. Uvjereni smo da je Josip pravi izbor za Goricu i da će nam pomoći ostvariti sve naše ciljeve u sljedećoj sezoni.”

[TRANSFER]Josip Mitrović (20) potpisao je ugovor s Klubom do ljeta 2024. godine. Mladi Đakovčanin stigao je u Veliku… Posted by HNK Gorica on Tuesday, August 11, 2020

Mlado krilo uvjereno je kako je stiglo u pravu sredinu.

“Dobar je osjećaj, sretan sam što sam ponovno dio kluba u kojem vjeruju u mene, budući da to u Rijeci nije bio slučaj u dovoljnoj mjeri”, otkrio je Mitrović. “Puno mi znači činjenica da su me toliko dugo željeli, to puno govori. Nadam se da ću opravdati povjerenje trenera, ali i svih ljudi iz kluba. Gorica je klub s velikim ambicijama i visokim ciljevima, a isto vrijedi i za mene osobno. Tako je bilo kroz cijelu moju karijeru, uvijek želim više i bolje, i vjerujem da ćemo zajedno biti uspješni.”

Inače, ovaj 20-godišnjak karijeru je započeo u Đakovu, zatim je otišao u Cibaliju koju je prije četiri godine zamijenio Rijekom. Sada se njegov put nastavlja, a Gorica je jučer najavila kako radi i na dovođenju lijevog beka koji bi valjao učvrstiti obrambenu liniju Valdasa Dambrauskasa…