Hajduk zahvaljuje pretplatnicima: na Poljudu će osvanuti srca s imenima navijača

Odnosno, upisana u srca…

Razni svjetski klubovi pronalaze načine kako se odužiti navijačima za njihovu vjernost tijekom povratka nogometa u postkarantenskom razdoblju gdje ljudi još uvijek ne smiju na stadione. Evo i jedne inicijative među HNL-ovcima, točnije, u Hajduku…

Projekt Uvik u srcu kao cilj si je zacrtao upravo zahvaliti pretplatnicima koji na skorašnje utakmice neće biti u mogućnosti doći, a na koji to način klub namjerava provesti piše u službenom priopćenju…

“S obzirom na to da prema odluci nadležnih tijela naši pretplatnici do kraja sezone neće biti u mogućnosti konzumirati svoje pravo praćenja utakmica na Poljudu, Klub je osmislio projekt Uvik u srcu čiji je cilj okupiti sve korisnike sezonske pretplate na jednom mjestu kako bi im iskazali ljubav i poštovanje u trenucima kada momčad ne može igrati pred svojim navijačima”, piše na službenim Hajdukovim stranicama. “Sva imena pretplatnika za ovu sezonu bit će upisana u tisuće srca koje će krasiti Istok poljudskog stadiona, a sve s ciljem kako bi barem figurativno nadomjestili njihov izostanak, podršku i huk koji dolazi sa svih tribina Poljuda.”

Klub naglašava kako se oni navijači koji eventualno ne žele da njihova imena budu istaknuta na Poljudu do 29. svibnja u 12 sati mogu poslati klubu mail i dati im do znanja kako žele zaštititi osobne podatke. Hoće li to svi vidjeti ne znamo, ali tog će datuma navijačka srca osvanuti na Istoku, a tu je i popust u web shopu od 20 posto…

Tisuće srca na Poljudu tako će tući za Hajduk kada se lopta ponovno zakotrlja travnjakom protiv Intera iz Zaprešića 5. lipnja, ali u nešto drukčijoj verziji…