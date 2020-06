HNS je čestitao rođendan Leu Messiju slično kao što komplimente dijeli Raymondova majka

Pretpostavka je da ste upoznati sa sitcomom Everybody Loves Raymond, kod nas prevedenim kao Svi vole Raymonda i repriziranim više puta. Onima koji su obožavatelji, teško da to smeta.

Onda vam je poznata i majka glavnog lika iz naslova oko kojeg se vrti komedija, dakle, gospođa Marie Barone. A onda i njena moć davanja komplimenata koji zvuče više kao uvreda nego nešto zbog čega biste se trebali osjećati ugodno.

Nama se čini da su u Hrvatskom nogometnom savezu danas prizvali vlastitu unutarnju gđu. Barone pri slanju čestitke Lionelu Messiju. Argentinski nogometni čarobnjak rođen je na današnji dan prije 33 godine i red je da mu se čestita i zahvali na nezaboravnim nogometnim trenucima.

🎉🎂 Happy birthday, Leo #Messi! 🎈🎁

Did you know that he scored his first international goal against #Croatia in 2006? 👏🏼

And did you know that his team lost only three times when he scored a goal, including that game in Basel? 🤔

(1/2)

— HNS (@HNS_CFF) June 24, 2020