Moramo istaknuti da je Kramarić baš razvalio u utakmici protiv Borussije (D). Zabio je četiri gola

Jedan, dva, tri, četiri…

Brojao je ovoliko Andrej Kramarić blistajući u ogledu završnog bundesligaškog kola u kojem je njegov Hoffenheim gostovao kod Borussije Dortmund i ondje stigao do pobjede 4-0.

Već četvrtu uzastopnu sezonu u njemačkom prvenstvu ne spušta Kramarić svoj napadački učinak ispod granice od 10 pogodaka. Premda su mu ozljede uništile njen dobar dio pa je prvu bundesligašku utakmicu odigrao tek u osmome kolu, a od 34. kola nastupio u njih tek 19, završni čin prvenstva iskoristio je na briljantan način.

Asistencijom protiv Augsburga najavio je povratak u dobru formu, a pogotkom u mrežu Union Berlina proslavio svoj osmi ligaški gol u sezoni. Bilo je to u prošlome kolu, u prvom poluvremenu ovoga djelovao je baš sjajno. I nastavio tako u drugome.

Hoffenheim je gostovao kod Borussije Dortmund, a u 50. minuti na semaforu je zasvjetlilo pomalno nestvarnih 4-0 u korist gostiju. Što je pritom radio Kramarić? Najkraće rečeno, dominirao.

Na odmor je Hoffenheim otišao s prednošću 2-0, a oba su gola stigla s Kramarićevim potpisom. Prvoga je zabio baš sjajno s vrha šesnaesterca u osmoj minuti, a potom se u 30. našao na pravome mjestu u pravo vrijeme i još jednom natjerao Romana Bürkija na spuštanje glave i hod u vlastitu mrežu po loptu.

Ukupna Kramarićeva statistika prvoga dijela — dva gola, znači deveti i deseti ligaški ove sezone, zabio je iz jedina dva Hoffenheimova udarca u okvir, imao je 14 dodavanja od kojih jedno ključno te 26 dodira lopte. Ušao je u dva driblinga i iz oba izašao s loptom u nogama, dobio je jedini zračni duel i tri od četiri na tlu.

A onda je krenulo drugo poluvrijeme. U samo pet minuta igre Kramarić je još dvaput zabio.

Već ovim učinkom Kramarić je postao prvi igrač u povijesti Hoffenheima s četiri pogotka u jednoj bundesligaškoj utakmici, ali i prvi nogometaš koji je u statusu gosta četiri puta matirao čuvare Dortmundove mreže u njemačkom prvenstvu. Ovim podacima dodat ćemo i još jedan:

