Počeo je godišnji: nakon što je izostavljen za finale FA Kupa Mesut Özil odletio je u Tursku

Mesut Özil neće konkurirati za nastup u današnjem finalu FA Kupa u kojem se Arsenal sastaje s Chelseajem. Štoviše, čovjek je već u Turskoj…

Naime, nakon što je obaviješten kako neće nastupiti u današnjoj utakmici, klub je Özilu dozvolio da napusti Englesku, a ovaj je odletio u Tursku.

Özil je i dalje najplaćeniji Arsenalov igrač — zarađuje 350 tisuća funti tjedno — i ugovor mu traje još godinu dana. Naravno, Arsenal bi ga se ovoga ljeta želio riješiti pod svaku cijenu, ali Özilov agent tvrdi da njegov klijent ugovor u Londonu planira odraditi do kraja.

Sky Sports News: Mesut Ozil was left out of Arsenal's squad for the final and his future looks increasingly uncertain after he was given permission by the club to leave the UK and travel to Turkey. Arsenal want to move him on this summer.https://t.co/oXjTpxCizi

