Pogled u budućnost: Dion Drena Beljo potpisao prvi profesionalni ugovor s Osijekom

Potpisivanje prvog profesionalnog ugovora za svakog je nogometaša velika stvar, a danas je to učinio i Dion Drena Beljo sklopivši posao s Osijekom do 2025. godine, potvrđeno je na službenim klupskim stranicama.

Napadač igrački potekao u Cibaliji ove je sezone za drugu klupsku momčad u 2. HNL odigrao 14 utakmica i zabio ukupno četiri pogotka, a mnogi ga ocjenjuju najvećim talentom kojim Osijek trenutno raspolaže. Beljo se na terenu ističe svojom visinom (195 centimetara), ali i popriličnom pokretnosti za igrača svojih fizičkih predispozicija. Nezgodan je u igri jedan na jedan, vrlo se efikasno gradi i zadržava loptu i općenito odgovara profilu napadača kakvih u Hrvatskoj baš i nema puno, a čelnici Bijelo-plavih opisuju ga kao klupski projekt…

“Kao i uvijek posebno je zadovoljstvo kada nam ugovore potpisuju djeca iz naše Škole, odnosno igrači iz Osijeka II. Ne bih htio da mu to bude opterećenje, ali mislim da je on igrač o kojem će se još dosta toga čuti iako će, dakako, morati nastaviti jako puno i ozbiljno raditi”, smatra sportski direktor Alen Petrović. “S nestrpljenjem očekujemo da se i predstavi široj javnosti, debitirajući u prvoj momčadi. Posebno bih pohvalio angažman Marina Skendera koji se povezao s obitelji Beljo i ima velike zasluge što smo Diona lani uspjeli dovesti u NK Osijek. Definitivno smo i ovim činom pokazali da maksimalno vjerujemo u njega i smatramo ga novim klupskim projektom.”

Spomenuti Skender i sam se osvrnuo na zaključeni posao.

“Izuzetno smo sretni, njegov razvoj i napredak nije upitan. Prije godinu dana je kod nas došao kao talent, sada je već u krugu naših prvotimaca na koje stožer vrlo ozbiljno računa”, tvrdi bivši vratar. “Skoro šest mjeseci je u kadru prve momčadi i s onim što pokazuje siguran sam da će vrlo brzo dobiti priliku i da nastupi u nekoj prvenstvenoj utakmici. Sretni smo jer smo na vrijeme prepoznali njegov potencijal i uspjeli ga dovesti u Gradski vrt. Nije to tada bio lak posao jer su svi veliki hrvatski, a i neki inozemni klubovi bili za njega zainteresirani. Dionu želim mu sve najbolje i da opet dobijemo jednu pravu ‘devetku’ ne samo osječkog, nego i hrvatskog nogometa.”

Dion Drena Beljo potpisao prvi profesionalni ugovor! ✍️ Dione, želimo ti mnogo sreće u bijelo-plavom dresu! ⚪🔵 pic.twitter.com/GzTzm6ruyf — NK Osijek (@nkosijek) June 10, 2020

Nakon potpisivanja prvog profesionalnog ugovora Beljo je Osijekove stranice izjavio sljedeće:

“Iznimno sam sretan i zadovoljan. Prije godinu dana sam došao u Osijek i već mi je ponuđen profesionalni ugovor što je za mene potvrda da igrački napredujem i razvijam se. Igrao sam za B momčad, neke utakmice i za juniore, a vjerujem da će uskoro doći i nastupi za prvi sastav. Ljudi u klubu su učinili sve da se ovdje osjećam kao kod kuće, a na meni je sada novo, još veće dokazivanje. Želim se nametnuti treneru Kuleševiću i stručnom stožeru te se radom na treninzima izboriti za što bolji status. Bio sam u nedjelju na klupi protiv Lokomotive, čak je šef razmišljao i da me uvede u igru, no vjerujem da će biti pravih prilika za mene u nastavku sezone. Svi su me suigrači dobro prihvatili, mogu reći i da su mi podrška u svlačionici i na terenu. U idućim godinama maksimalno ću nastojati razviti svoj igrački potencijal, ali i sa suigračima donijeti poneki trofej na Pampas.”

Spomenuti 18-godišnjak, kao što je i rečeno, prošlog je ljeta iz Vinkovaca došao u Osijek, a prije toga je proveo sedam dana sa Sampdorijom. U razgovoru za HNTV prošlog listopada otkrio je kako je (prvo) ime dobio po grčkom bogu slavlja Dionizu, a sad će u Gradskom vrtu definitivno poželjeti proslaviti mnogo pogodaka i veselja.

Samo bez vina…