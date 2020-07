Svi pišu da se Fernando Alonso 2021. vraća na mjesto sreće, u Formulu 1 i Renaultov bolid

Fernando Alonso vratit će se sljedeće godine u Formulu 1 u kojoj će nastupati u Renaultovom bolidu. Za momčad čija je vozačka uzdanica bio u dva navrata i s kojom je osvojio dva naslova prvaka 39-godišnjak iz Ovieda ponovno će nizati krugove, sad uz bok momčadskom kolegi Estebanu Oconu.

Javljaju to, dok čekamo službenu potvrdu i detalje ugovora, mnogi svjetski mediji.

