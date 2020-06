Učenik postaje majstor: Pepov stari mentor Juanma Lillo sada mu postaje novi pomoćnik

Pep Guardiola traži novog pomoćnog trenera još otkako je pustio Mikela Artetu u Arsenal prošle jeseni…

Bilo je ozbiljnih kandidata, poput njegovog bivšeg igrača Xabija Alonsa, ali kod Pepa se ništa ne radi na brzinu. Na kraju, izbor je pao na čovjeka koji ne samo da dobro poznaje trenera Manchester Cityja, nego je bio jedan od trenera koji je na njega izrazito utjecao.

Potrazi je sada došao kraj.

Juanme Lillo je bio trener meksičkog Dorados de Sinaloa kada je tamo igrao upravo Guardiola. Španjolac u Meksiku 2006. završio igraču karijeru i nije ostavio prevelik trag, ali susret s Lillom je utjecao na njegov razvoj kao nogometnog trenera.

