‘Viking’ Pranjić popričao je s Nizozemcima. Osvrnuo se na Heerenveen i Van Gaala

Danijel Pranjić u 38. godini na Cipru živi život punim plućima — barem ako je suditi po njegovu Instagram profilu. Nekadašnji reprezentativni bek trenutno nastupa za tamošnjeg drugoligaša Ayiu Napu, a u razgovoru s nizozemskim Viceom osvrnuo se na svoju karijeru u kojoj je prošao mnogo toga. Naravno, najviše pitanja bilo je posvećeno karijeri u Heerenveenu i Bayernu, ali i njegovom privatnom životu.

“Postao sam muževniji jer ulažem puno truda u svoje tijelo”, otkrio je bivši Panathinaikosov igrač. “Moram ako u ovoj dobi još želim igrati nogomet. Također, sada imam dugu kosu i bradu, to je moj sadašnji stil. Ljudi me ponekad uspoređuju s vikinzima, a ja volim filmove i serije o njima. Ali, u sebi sam još uvijek ona ista osoba koja je nastupala za Heerenveen.”

Pranjić je ondje proveo četiri godine i u svojoj posljednjoj sezoni osvojio Nizozemski kup, a prisjetio se i tog pothvata. Koliko je mogao…

“Ne sjećam se ničega s proslave”, tvrdi hrvatski viking. “Bio sam jako pijan. Prvo na stadionu, a onda u gradu. Bio sam ondje do osam ujutro i mislio kako sam jedini ostao, a onda sam u kafiću ugledao još jednu osobu, našeg trenera Tronda Sollieda. Tada sam mu kazao kako je vrijeme za otići kući.”

Odmah nakon toga saznao je da ga želi Bayern gdje ga je dočekao Louis van Gaal.

“On je lud, ali je najbolji trener u mojoj karijeri”, otkrio je Pranjić. “On je perfekcionist i ne prihvaća pogreške što je i njegov problem. U nogometu ima pogrešaka. Sjećam se kad sam jednom odigrao savršenu utakmicu, a sljedeći me dan pozvao u svoj ured i pitao znam li koliko sam grešaka napravio. Kazao sam mu da sam počinio jednu ili dvije, a on mi je odgovorio kako je i to previše. Louis je bio fantastičan trener, a posebno je bio uspješan u prvoj sezoni gdje smo uzeli duplu krunu i bili blizu osvajanja Lige prvaka.”

Pranjić, koji tvrdi da je još uvijek najbolji igrač druge ciparske lige, kazao je i kako bi se volio baviti trenerskim poslom, ali da još valja vidjeti bi li mu takvo što pristajalo.

Ako ne, uvijek se može otisnuti drakkarom put, recimo, Amerike…