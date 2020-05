“Vrijeme je da se vrate poslu”: SAD uvodi izuzeća u zabrani ulaska u zemlju za strane sportaše

Sjedinjene Američke Države će uvesti izuzeća od zabrane ulaska u zemlju, koja je nametnuta zbog pandemije koronavirusa, za strane sportaše koji se natječu u profesionalnim sportskim ligama na američkom tlu, izjavio je u petak tajnik za domovinsku sigurnost Chad Wolf.

ʻU sadašnjim okolnostima, Amerikancima treba njihov sport. Vrijeme je za ponovno otvaranje gospodarstva i vrijeme je da se naši profesionalni sportaši vrate posluʼ, stoji u priopćenju ministasrtva domovinske sigurnosti u kojem se navodi da je Wolf potpisao odredbu o izuzeću stranih sportaša iz zabrane ulaska u zemlju.

Američki predsjednik Donald Trump želi što prije otvoriti američko gospodarstvo nakon što su zbog drastičnih mjera za borbu protiv pandemije deseci milijuna ljudi ostali bez posla.

Američki profesionalni sport je u blokadi zbog koronavirusa koji je u SAD-u odnio 94.000 života, a zarazio 1.57 milijuna ljudi.

