Za nju nema krize: Naomi Osaka najbolje je plaćena svjetska sportašica ikad, tvrdi Forbes

I opet je pobijedila Serenu Williams, ovaj puta na financijskom planu…

Japanska tenisačica Naomi Osaka preuzela je titulu najbolje plaćene sportašice na svijetu i to upravo od Serene, piše američki magazin Forbes. Izračunao je kako je pobjednica US Opena 2018. i Australian Opena 2019. prošle godine zaradila 37,4 milijuna američkih dolara od turnirskih nagrada i od sponzora što je, navodi list, najviše ikad. Također, valja napomenuti i kako Osaka trenutno ima 22 godine.

To je rekordna zarada jedne sportašice, a dosadašnju rekorderku, bivšu rusku tenisku zvijezdu Mariju Šarapovu, Osaka je nadmašila za gotovo pet milijuna dolara. U svojoj rekordnoj godini (2015.) Šarapova je zaradila 29,7 milijuna dolara.

According to Forbes, Naomi Osaka is now the highest-paid female athlete in the world, and possibly in history.

Not bad for a 22-year-old. https://t.co/7iICFHJ2ED

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) May 22, 2020