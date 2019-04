Kovačev novi adut

U zadnje vrijeme mnogi su europski klubovi su zaigrali Igru stadiona. Odluka o izgradnji novog zdanja dugoročno donosi mnoge koristi, kao što su poboljšanja postojećih uvjeta ili povećanje vrijednosti vlastitog brenda, ali isto tako i određeni rizik poznat kao varijabilni troškovi. Kako to u praksi izgleda na svom se primjeru najbolje uvjerio Tottenham, ali i njegov susjed u sjevernom Londonu dugo je osjećao posljedice zbog svoje investicije.

Skupoća Emiratesa financijski je usporila i ograničila Arsenal. Dok je konkurencija kupovala i plaćala, Arsène Wenger je preko noći oblačio kutu i pomoću kemijskih elemenata u omladinskom pogonu pokušavao pronaći one koji će popuniti roster te priuštiti klubu manevarski prostor za potrebno pojačanje. Zato je na jednog Mesuta Özila moralo doći barem dvojica iz kategorije Francisa Coquelina. Arsenal godinama ima kvalitetan sustav skautiranja i otkriva mlade igrače u njihovoj ranoj fazi, radi na njihovim manama u akademiji i priprema ih za prvi sastav.

Tako je u Stuttgartu otkriven Serge Gnabry.

Talentirani bivši sprinter je Arsenalove omladinske kategorije prelazio gotovo jednako brzo kao prepreke na trkačkoj stazi. Jedna od bezbrojnih ozljeda Thea Walcotta ponudila mu je priliku za prvi nastup u prvoj ekipi. Iskoristio je neočekivanu priliku za prvi pogodak, a krajem sezone čekao ga je novi petogodišnji ugovor i kandidatura za najboljeg mladog igrača u Europi.

Od igrača koji je zamišljen kao popuna na rosteru, Gnabry je postao Bayernova potreba i gotovo glavno Kovačevo oružje

Sve je izgledalo kao priča iz bajke, kao jedna od onih iz zbirke njegovih sunarodnjaka braće Grimm. No, kada u nogometu sve ide kako treba, obično su ozljede te koje rade obrat i tjeraju glavnog lika na život u novim uvjetima. Neki čudan splet okolnosti donio je upravo Bayern kao ekipu s druge strane terena. Ozljeda koljena u jednoj i Tony Pulis u drugoj sezoni presudili su njegovom povratku kući. Samo jedan nastup u povratničkoj godini kao posuđeni član West Bromwich Albiona nije bio dovoljan argument Wengeru za produženje ugovora. Gnabry je odabrao Werder Bremen.

“Bila je to teška, ali logična odluka”, rekao je. “Trebao sam igrati da bih napredovao.”

U Bayernu počeo kao četvrti izbor

Iako je rođenjem Nijemac, zbog nogometnog odrastanja u Engleskoj bio je među prvim koji su Premier League mijenjali Bundesligom. Zbog istog će razloga za nekoliko godina njegov primjer slijediti Jadon Sancho i Reiss Nelson.

Međutim, dolazak u Werder bio samo je paravan, iza cijelog posla stajao je Bayern.

Posebnom klauzulom Bavarci su zaštitili pravo prvokupa igrača za samo osam milijuna, koliko su u konačnici platili Werderu, odnosno Arsenalu. To je bilo više nego što inače plaćaju talentirane njemačke igrače, ali i dalje puno manje nego što bi morali platiti prosječnog prvotimca. Neovisno o njegovu mogućem nastupu, to je od prvog dana bio vrhunski posao, jer ako bi u nekom trenutku došlo do ponovne ozljede, nisu morali aktivirati klauzulu i sav rizika posla zapravo bio je na Werderu.

Uoči te sezone njemačka je reprezentacija osvojila srebro na Olimpijskim igrama, a Gnabry je bio jedan od najboljih igrača na turniru. To je bio znak kako su prethodne ozljede iza njega, prava potvrda bila je sezona okončana s 11 golova u 27 nastupa kao igrač kluba iz Bremena. Bayern nije propustio aktivirati klauzulu, ali u konkurenciji još tada sposobnih Arjena Robbena i Francka Ribéryja te Kingsleya Comana i Thomasa Müllera, posudba Gnabryja postala je dio paketa za dolazak Niklasa Sülea iz Hoffenheima. Novih 10 golova i 7 asistencija u 22 ligaška nastupa bila su dovoljna za konačnu priliku u Bayernu. Osim Müllera koji je obnašao i poziciju drugog napadača, nijedno Bayernovo krilo nije prošle sezone imalo bolji učinak kroz golove i asistencije. Usprkos toj činjenici, u bavarskim mislima bio je samo popuna u sastavu.

Barem u početku.

U prvim svojim utakmicama na Bayernovoj klupi Niko Kovač nije htio previše riskirati, stavljajući vlastiti mandat u ruke senatora, ponajviše Robbena i Ribéryja. Osim sa suparnicima na terenu morao je voditi niz bitaka unutar svlačionice; pčuvati mir te zadovoljiti sva ega bili su preduvjeti za Bayernov ponovni uspon nakon problema tijekom sezone.

Iako je nominalno počeo kao četvrti izbor na krilnim pozicijama, Gnabry je Robbenovom ozljedom počeo dobivati prilike. Prijelomni trenutak bilo je osmina finala kupa, gdje s dva pogotka odveo Bayern u četvrtfinale, a Kovač je u nastavku sezone s nekoliko promjena uspio pronaći idealnu postavu. Da bi otvorio prostor za Gnabryja na desnom krilu, prebacio je Müllera na njegovu prirodnu poziciju u sredini, a iza njih postavio Thiaga Alcântaru i Javija Martíneza.

Adut za sljedeću sezonu

Bayern je godinama gradio većinu napadačkog utjecaja preko krilnih pozicija, nastojeći preko individualne kvalitete stvoriti razliku na terenu. Ako se osnovni plan igre sastoji od kreiranja prostora za krilne igrače, a oni to zbog godina (Robben, Ribery) ili različitih vještina (Müller) nisu uspijevali pretvoriti u prednost, onda i cijeli plan gubi smisao.

Zato je Bayern trebao novu snagu, silu koja će s krilnih pozicija moći stvoriti višak te natjerati obranu na prilagodbu. Od igrača koji je zamišljen kao popuna na rosteru, Gnabry je postao Bayernova potreba i gotovo glavno Kovačevo oružje u završnici sezone. Drugi je strijelac momčadi s devet golova, a u konkurenciji igrača koji ne igraju u samom vrhu napada treći je po broju udaraca u okvir s 48 posto učinka — samo Marco Reus iz Borussije Dortmund i Kai Havertz iz Leverkusena imaju više udaraca, ali s lošijim postotkom realizacije. Također, snalažljivost pred golom pokazuje s pet asistencija I 12 kreiranih velikih prilika za suigrače. One sezone u Werderu i Hoffenheimu mnoge bi obeshrabrile, ali njega nisu; strpljivo je skupljao iskustvo i razvijao se te je danas jedan od najkompletnijih napadača u Bundesligi i član početne postave njemačke reprezentacije.

Izuzevši poraz od Liverpoola u četvrtfinalu Lige prvaka, Bayern je neporažen već 12 utakmica u nizu. Pobjeda u derbiju s Dortmundom bila je potvrda dobre forme, a nakon te utakmice je ponovno glavni favorit za naslov prvaka. Prvi od zadnja četiri ispita je danas protiv Werdera, a Gnabryju će to bez sumnje biti posebna inspiracija jer je u tom klubu započela njegova njemačka avantura.

U zadnjih pet utakmica ima četiri gola i asistenciju; ako zabije još nekoliko do kraja, Hasan Salihamidžić bi mogao zaokružiti njegovo ime kao prvu opciju na desnom krilu sljedeće sezone, a s popisa mogućih pojačanja prekrižiti ono Nicolasa Pépéa. Osim izravnog utjecaja na Bayernove rezultate, njegovi bi nastupi mogli bi klubu uštedjeti pristojan iznos novca koji bi onda mogao usmjeriti u neke druge pozicije.

Zato su njegov dolazak u Bayern za samo osam milijuna eura i afirmacija tijekom sezone posebno važni — jer kao što je Arsenalu trebalo nekoliko Coquelina za jednog Özila, tako je i Bayernu potreban jedan Gnabry zbog Lucasa Hernandeza te još nekoliko skupljih igrača za povratak u europskih vrh.

Gnabry je spreman i ne prestaje to dokazivati.