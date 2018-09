Grmljavina u daljini

Odlazak Kevina Duranta u Oakland označio je početak nove ere u Oklahoma Cityju. Počela je Era Russella Westbrooka i ne možemo reći da momčadi baš cvjetaju ruže u njoj.

U prvoj i tranzicijskoj sezoni bez KD-a momčad je, zahvaljujući Westbrookovim triple-double i MVP herojstvima, ostvarila omjer 47-35, što je poprilični uspjeh ako znamo da je nakon Westbrooka najviše utakmica za ekipu odigrao Domantas Sabonis. Bila je to doista jedna na brzinu, uslijed Durantova odlaska, sklepana ekipa, koju je valjda GM Sam Presti slagao pod utjecajem sedativa. I kao takva je ušla u playoff te naletjela na raspoložene Rocketse koji su je izbacili s 4:1 u seriji. Na vidjelo su izašle sve Oklahomine mane, posebno ona da geocentrični sustav formiran oko Russa nije pobjednički, i da je neprirodno da jedan igrač uzme 43 ili 34 šuta na utakmici kao što je Westbrook uzimao u toj seriji.

Presti je puno bolji posao obavio prošlog ljeta kada je Westbrooku pridodao Carmela Anthonyja i Paula Georgea. Iako puno talentiranija ekipa od prethodne, momčad je u zadnjoj sezoni uzela samo pobjedu više i opet doživjela fijasko u doigravanju, gdje joj je lekciju o timskoj igri i vrijednostima sistema igre očitao Utah Jazz. Puno toga nije funkcioniralo u toj ekipi: napadačka bezidejnost, kemija među igračima, rotacije trenera Billyja Donovana, Anthonyjeva forma…

Zato je Presti i ovog ljeta prekrajao roster. Najvažniji potezi su zadržavanje Georgea na četverogodišnjem ugovoru teškom 173 milijuna dolara, razmjena Anthonyja u Hawkse za Dennisa Schrödera, i potpis Nerlensa Noela koji bi, kao i Schröder, trebao osigurati širinu rostera i obogatiti Donovanove opcije u slaganju rotacije.

S osovinom Westbrook-George-Steven Adams, bez nekoć zvijezde kojoj treba titrati jajca, i s nikad širom rotacijom, Thunder je jedan od potencijalnih izazivača Warriorsima na Zapadu. Je li napokon došlo vrijeme da Westbrook zaigra pobjedničku košarku, a Oklahoma razbije urok prve runde?

Rotacija: otvoreno startersko mjesto

Pogled na depth chart otkriva nam da je ekipa dizajnirana tako da bez većih turbulencija podnese period ozljeda. Kada su svi zdravi, na svakoj su poziciji po dvojica dobrih igrača, što će olakšati plovidbu regularnom sezonom. Priliku za testirati tezu o dubini rostera imat ćemo već na uvodu sezone gdje bi Oklahoma mogla biti lišena Westbrooka, koji je prije desetak dana podvrgnut zahvatu na desnom koljenu. Liječnici kažu rutinskom zahvatu, ali je upozoravajući znak da je to Russu četvrta operacija istog koljena. On će vjerojatno propustiti kompletni trening kamp, a upitan je i za otvaranje sezone protiv Warriorsa. Od ozljede koljena se od veljače oporavlja i Andre Roberson koji još nije počeo s treninzima pet-na-pet i on će navodno tek od prosinca biti 100 posto spreman.

Oklahoma vapi za uređenim napadačkim sustavom kakav nikad nije imala. Ni s Durantom, ni s Westbrookom, ni lani s tri zvijezde

U svakom zlu nešto dobro, pa će tako njihove zamjene imati više prostora za dokazivanje. Westbrook je konačno u Schröderu dobio pravu zamjenu koju nije imao još od Reggieja Jacksona. Glavna preokupacija Nijemca bit će zaustaviti pad u igri kada Westbrook nije na parketu, što je zadnjih sezona redovito bio slučaj. Lani je momčad bila bolja za čak 12 poena na 100 posjeda s Russom u igri. Kada bi on sjeo na klupu, napadački rejting bi se srozao sa 113 na samo 103 poena na 100 posjeda. Schröderov stil igre se ne razlikuje puno od Westbrookova, pa bi Dennis mogao zaustaviti krvarenje.

I bez Westbrooka u prvih par utakmica gledat ćemo tako pravocrtne ulaze na obruč, šutove iz driblinga s poludistance i jurnjavu u tranziciji. Taj startni period će dobro doći Schröderu za navikavanje na nove suigrače i trenerske ideje.

Robersona će do oporavka mijenjati Alex Abrines. Španjolac je potpuno drugačiji igrač od defenzivnog asa Robersona. Abrines je pouzdan šuter, ali i rupa u defenzivi, i upitno je kako će izgledati u kombinaciji sa Schröderom u obrani. To znači da bi George na perimetru mogao imati pune ruke posla i gotovo uvijek do Robersonova povratka braniti najboljeg suparničkog strijelca na perimetru te biti prva napadačka opcija. Vidjet ćemo koliko će Donovan povjerenja ukazati još jednom novom igraču Thundera pristiglom iz Philadelphije — Timothéu Luwawuu-Cabarottu. Luwawu je atletično krilo kojem bi Donovan mogao ukazati povjerenje kao 3&D projektu do povratka Robersona.

Na poziciji četvorke je raspisan natječaj za startno mjesto i za njega se bore Jerami Grant i Patrick Patterson. Baš kao kod Abrinesa i Robersona, radi se o različitim igračima. Grant je atletski moćno krilo koje može braniti pozicije od 1 do 5, preuzimati u obrani i pospremati zicere oko obruča zahvaljujući svojoj eksplozivnosti. Patterson je solidan defenzivac i šuterski specijalist koji po potrebi, kao i Grant, u nekim postavama može zaigrati i centra. Obojica su lani bili zamjene Anthonyju, dok bi ove sezone obojica mogli okusiti startersku rolu — iako bih osobno prednost dao Pattersonu zbog stretch kvaliteta koje će biti potrebne startnoj postavi u kojoj šuteri ipak ne prevladavaju.

Na centarskoj je poziciji neprikosnoven Steven Adams, novozelandska verzija Hulka. Novost je da je napokon i on, kao i Westbrook, dobio dostojnu zamjenu i to u Noelu, šestom izboru drafta 2013. koji je nakon ružnih epizoda u Sixersima i Dallasu obilježenim razmjenama, lošim igrama i svađama s trenerom i upravama valjda spreman za novi početak u napokon kompetitivnoj sredini.

Defenzivni identitet

Nismo umirali u ljepoti Thunderovih košarkaških predstava u posljednje dvije sezone. Izvjesno je da nećemo i ove.

Glavno oružje opet će biti obrana koja je lani sezonu završila kao deveta najbolja u ligi, iako je momčad sve do siječnja bila u top 5 po defenzivnom rejtingu. Onda se dogodila Robersonova ozljeda i obrana je po inerciji popustila. S Robersonom na parketu momčad je primala samo 99 poena na 100 posjeda, a bez njega bi suparnički napadački učinak rastao na 110 poena na 100 posjeda. Njegova nesposobnost da zabije šut i slobodno bacanje često bacaju preveliku sjenu na Robersona kao igrača općenito. Nepravedno, jer je već nekoliko godina ponajbolji defenzivni stoper na perimetru u ligi.

S njim, kada ozdravi, te Georgeom kao višestrukim članom NBA All-Defense petorki, Oklahoma vrlo vjerojatno ima najbolji defenzivni tandem na perimetru u cijeloj ligi. Njih dvojica su lani odigrali 763 minute zajedno na parketu i u tom periodu suparnicima dopustili samo 94 poena na 100 posjeda, što je brutalni učinak. Ohrabrujuće su ovo vijesti za Oklahomu, jer je Zapad krcat vrhunskim backcourt tandemima i scoring krilima kojima neće biti lako kada nalete na dvoglavu aždaju iz Oklahome.

Čak i ako se oslobode njih, druga linija obrane će biti spremna za pomoć. U njoj više nema Anthonyja koji je defenzivno igrač manje, pa je top 10 obrambeni učinak od lani još i veći uspjeh. Adams će uvijek obaviti prljavi posao u obrani. Nije elitan u zaštiti obruča, ali nije ni daleko od toga. Zahvaljujući njemu Oklahoma je lani imala fantastičnu obranu pick and rolla, što bi i ove godine mogao biti slučaj, a ni obrambeni skok neće patiti. Grant i Patterson će uskočiti u Carmelovu rolu i tu bi stvari po defaultu trebale krenuti nabolje. Posebno se od Granta očekuju dobre stvari jer je energičan i brz, iskoristiv u svakom tipu obrane i posjeduje odličan osjećaj za blokadu. S Adamsom u postavi Oklahoma vjerojatno neće puno igrati na preuzimanja, ali s Noelom i Grantom u tandemu na centru, te Robersonom i Georgeom na perimetru, i to je jedno od rješenja.

Ako se Roberson na vrijeme oporavi od ozljede i uhvati formu, i u novoj sezoni od Oklahome očekujemo elitnu obranu kojoj će forte biti usporavanje najboljih strijelaca na perimetru, zaštita obruča, defenzivna tranzicija i obrana picka. Malo je momčadi u ligi koje mogu sve ovo oduzeti suparniku.

Napad: izazov pred Westbrookom

Thunder je lani imao sedmi najbolji napad lige, čiji bi rezultat ipak trebali uzeti sa zrnom soli jer je učinak izgrađen na staklenim nogama. Uzroke za tako dobar napadački rejting uopće nije lako pronaći. Westbrook i Carmelo su šutirali ispodprosječno efikasno, po broju uzetih šutova s trice i realizaciji su također bili ispodprosječni, s poludistance su bili četvrta najgora ekipa po realizaciji, u izolacijama su bili kriminalni, a po broju asista treća najgora ekipa lige.

Sve ovo nam ukazuje na jednu stvar, a to je da Oklahomi nedostaje pravi sustav igre i da njen napad ovisi o slučaju. Razlozi zašto je ipak imala sedmi najbolji napad lige leži u Adamsu koji je zabio sve oko obruča, sposobnosti ekipe da iznuđuje slobodna bacanja, sporom tempu kojim je igrala, moćnoj tranziciji i napadačkom skoku iz kojeg je odlično realizirala second chance poene, po čemu je daleko ispred svih u ligi.

Eto, očito se i tim sporednim putem može doći do vrhunskog napadačkog učinka u regularnoj sezoni — ali ne i do rezultata u playoffu, što je Oklahomina serija protiv Jazza pokazala. Oklahoma vapi za uređenim napadačkim sustavom kakav nikad nije imala. Ni s Durantom, ni s Westbrookom, ni lani s tri zvijezde. I tu je pravi izazov pred Westbrookom koji bi morao prilagoditi svoj stil igre momčadi i loptu više nego do sada prepustiti drugima. Pitanje je želi li on to.

Činjenica je da njegova suluda potrošnja lopte, zadržavanje iste i loša selekcija šuta ne vode Oklahomu nigdje. A možda mu novopridošli Schröder može u tome pomoći. Nijemac se na prvu ne čini kao idealan fit uz Russa jer također voli držati loptu, nije pouzdan šuter i voli se kockati u obrani. Schröder svejedno ima kvalitete koje bi dobro došle Westbrooku da odmori u napadu i ne igra jedan-na-pet te se više posveti postavljanju blokova, kretanju bez lopte, cutovima i šutiranju iz spot-upa umjesto iz driblinga. Schröder na sebe može preuzeti dio kreacije, igrati 1-5 pick and roll s Adamsom dok Westbrook čeka na strani bez lopte i u sekundarnoj kreaciji napada obranu. Malo je suparnika sposobno to obraniti.

Westbrooku je lani asistirano samo 20 posto svih njegovih poena. Usporedbe radi, Stephu Curryju je asistirano 51 posto. Westbrook bi upravo na Curryjevu primjeru mogao naučiti što sve sistem može učiniti za igrača. Ako Westbrook umjesto jurišanja često glavom kroz zid prihvati drugačiju rolu, ako njegove šutove iz driblinga na početku napada zamijene izrađeni spot-up i catch-and-shoot pokušaji, Oklahoma bi mogla višestruko profitirati.

Pred Donovanom je zadatak da uspostavi napadački sustav, po mogućnosti i maksimalno ubrza ritam, jer je šteta da ovakva skupina atleta igra sporo umjesto da gazi ritmom. Isto tako Donovan ima mjesta za napredak u odnosu na prošlu sezonu s rotacijama. Od šest najčešće korištenih postava samo su četiri imale pozitivnu koš razliku. Posebno je neslavno prošao George kao vođa druge postave bez Westbrooka i Anthonyja. Ta je postava u 493 minute ostvarila učinak od -16 poena na 100 posjeda. U novoj sezoni Donovanu će najveći izazov biti složiti od Westbrooka i Schrödera tandem i pronaći dovoljno postava sa šuterima kojih nema previše na ovom rosteru, što bi mogao biti problem.

Warriorsi su i dalje nedodirljivi, ali situacija na Zapadu otvara Oklahomi vrata da postane prvi izazivač. Rocketsi i Portland su vjerojatno u slobodnom padu, Spursi u prijelaznom razdoblju, Lakerse tek trebamo vidjeti, kao i redizajnirani Denver. Eto šanse Oklahomi da se njena grmljavina nadaleko čuje.