Brend je brend: Real Madrid i Manchester United i dalje su najvrjedniji klubovi na svijetu

Konzultantska kompanija KPMG objavila je svoje godišnje izvješće o vrijednosti nogometnih klubova, već peto u nizu. Klubovi se rangiraju prema svojoj “poduzetničkoj” vrijednosti, to jest nakon analize profitabilnosti, popularnosti, sportskog potencijala, prihoda TV prava i vlasništva stadiona.

Procjene su posebno zanimljive jer stižu u kontekstu pandemije koronavirusa, iako dalekosežne posljedice još uvijek ostaju nesagledive.

“Pandemija je u svakom slučaju utjecala na vrijednost klubova”, stoji u izvješću. “Međutim, neposredne učinke još uvijek nije moguće kvantificirati.”

Izvješće obuhvaća 32 “najprominentnija” europska kluba.

