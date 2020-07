‘Crne strijele’ protiv rasizma: Mercedes se solidarizirao i utrkivat će se u novoj, crnoj boji

Čini se da je Melbourne tako daleko, ali konačno smo dočekali i to; Svjetsko prvenstvo Formule 1 počet će ovog vikenda na VN Austrije na Red Bull Ringu.

Pandemija je promiješala karte i nitko nije u potpunosti siguran kakav će biti odnos snaga na stazi; Red Bull dolazi na svoju domaću stazu s novim, Spec 2 Hondinim turbomotorom, Ferrari gleda jednim okom prema sljedećoj sezoni i odlasku Seba Vettela, a Mercedes se priprema za novu obranu titule.

Međutim, puno toga se dogodilo od trenutka kada je u Melbourneu trebala početi sezona do danas; vjerojatno najvažnije i za sport, kao i za društvo, najdalekosežnije: svijet sporta je prigrlio globalne proteste protiv rasizma i rasne diskriminacije, a jedan od najglasnijih i najotvorenijih bio je i najbolji vozač današnjice, Lewis Hamilton.

Njegov Mercedes na poseban je način podržao “Black Lives Matter” pokret. Naime, ‘Srebrne strijele’ ove će sezone biti ‘Crne strijele’ budući da su jučer prezentirali novu, crnu livreju u kojoj će se utrkivati cijele godine.

We will race in black in 2020, as a public pledge to improve the diversity of our team – and a clear statement that we stand against racism and all forms of discrimination. 👇

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) June 29, 2020