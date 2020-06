Korona ili ne, slavlje kreće: Liverpool je ovaj podvig čekao (pre)dugih 30 godina

Nakon dugih 30 godina, Liverpool je ponovno prvak Engleske, devetnaesti put u povijesti i prvi put nakon sezone 1989./1990.

Titula je matematički potvrđena večeras u Londonu, u utakmici između Chelseaja i Manchester Cityja (2-1).

Liverpool je sinoć razbio Crystal Palace i tako osvojio 86. bod ove sezone. Do kraja prvenstva ostalo je sedam kola, dakle u igri je još 21 bod, a kako je City večeras u Londonu poražen razlika se popela na nedostižna 23 boda.

WE CAN FINALLY SAY IT: AFTER THIRTY LONG YEARS, LIVERPOOL ARE THE CHAMPIONS OF ENGLAND!!! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/dc93SWHrRN

— Empire of the Kop (@empireofthekop) June 25, 2020