La Realov princ: dok su suigrači u krizi, Mikel Oyarzabal drži Sociedad u utrci za Europom

Kraljevski Baski nisu ista momčad prije i poslije pauze zbog pandemije koronavirusa…

Pod sigurnim vodstvom Imanola Alguacila, momčad Real Sociedada igrala je prije pauze atraktivan, napadački nogomet s jasnom filozofijom igre i rezultati su bili sjajni. Finale Cope del Rey i borba za pozicije koje vode u Europu, možda čak i Ligu prvaka.

Međutim, u prvih pet utakmica nakon pauze, La Real je došao do tek jednog remija; poražen je četiri puta zaredom i uzeo jedan od 15 mogućih bodova. Sezona se počela urušavati; Martin Ødegaard, ključna točka u napadačkoj geometriji, ispao je iz forme i počeo se mučiti s ozljedama, Willian Jose sve je slabije kombinirao s veznom linijom, a bio je očit i kolektivan pad u zadnjoj liniji.

Upravo zato je ključna bila sinoćnja pobjeda nad Villarrealom, direktnim konkurentom za borbu za europska mjesta. Uz to, Granada, još jedan konkurent, je izgubila od Real Madrida. Sociedad je trenutno sedmi, na zadnjoj poziciji koja vodi u Europu, s istim brojem bodova kao i šesti Getafe, ali i samo tri više od baskijskog rivala Athletica.

Only six players have scored 10+ goals and recorded 10+ assists in Europe's top five leagues this season:

🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇰🇷 Son Heung-min

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jadon Sancho

🇩🇪 Serge Gnabry

🇫🇷 Alassane Pléa

🇪🇸 Mikel Oyarzabal

and then there is,

🇦🇷 Lionel Messi

20+ goals and 20 assists. 🐐 pic.twitter.com/T3DftXJOeQ

— 🅽🆂 (🏡) (@MessiAvatar) July 13, 2020