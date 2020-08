Povratak u surovi svijet: MLS nastavlja regularnu sezonu i to izvan ‘balona’ u Orlandu

Vraćam ti se, stadione dragi…

MLS-ov turnir u Disney Worldu pokazao se kao poprilično uspješan eksperiment. Iako su Dallas i Nashville morali odustati nakon što su netom prije početka grupne faze natjecanja zabilježili slučajeve zaraze koronavirusom, ostalih incidenata nije bilo; Portland Timbersi (za koje nastupa bivši riječki branič Dario Župarić) i Orlando City ogledat će se u finalu koje će odlučiti prvaka i pobjedničku momčad poslati u CONCACAF-ovu Ligu prvaka, no glavno je pitanje otpočetka bilo — što dalje?

Plan je oduvijek bio nastaviti sezonu izvan ‘balona’, ali realnost te želje nije bila previše jasna. Koronavirus u Americi još uvijek je visoki rizik, vidjeli smo kako se MLB hrva s odigravanjem višestruko skraćene sezone, a mnogi, zbog sigurnosti samih igrača i ljudi vezanih uz MLS, nisu ni željeli da se prvenstvo nastavi.

Međutim, molitve su uslišene samo onima koji u SAD-u žele više soccera. Liga je službeno odlučila da se regularna sezona nastavlja i to već za tri dana, 12. kolovoza.

The first batch of @MLS regular season games on FOX and FS1 are set! Can't. Wait. 🍿 pic.twitter.com/Nd724Ellnk — FOX Soccer (@FOXSoccer) August 8, 2020

Naravno, sve će se odigrati u obliku revidiranog rasporeda koji će biti podijeljen u nekoliko faza, a svaka će franšiza odigrati 18 utakmica. Zasad je poznato kako će u prvoj fazi momčadi odigrati šest susreta protiv regionalnih suparnika do 14. rujna, a jedini izuzetak su spomenuti Dallas i Nashville koji će nastupiti u dodatne tri utakmice zbog nemogućnosti sudjelovanja u grupnoj fazi MLS is Back turnira. Napominjemo, natjecanje po skupinama se bilježilo u ukupni poredak aktualne regularne sezone…

Kanadske ekipe (Vancouver, Montreal i Toronto) morat će se strpjeti što se tiče rasporeda zbog kompliciranih regulacija o putovanju između dviju zemalja, a regularna sezona kulminirat će tzv. ‘Danom odluke’ 8. studenog. U doigravanje odlazi ukupno 18 ekipa (što je više od prošlogodišnjih 14), a MLS kup trebao bi se odigrati 12. prosinca.

Liga ističe i kako će se “većina utakmica odigrati bez gledatelja”, odnosno, da traju konzultacije s lokalnim vlastima oko puštanja ograničenog broja navijača na stadione ako to bude moguće. Popularni Rivalry Week počinje derbijem New Yorka 20. kolovoza (New York City FC – NY Red Bulls), a nastavlja se El Tráficom (LAFC – LA Galaxy), novopečenim floridskim srazom (Inter Miami – Orlando), Rocky Mountains kupom (Real Salt Lake – Colorado Rapids) i derbijem Kaskadije (Portland Timbers – Seattle Sounders) zaključno s 23. kolovozom. Tzv. Hell is Real derbi između Cincinnatija i Columbusa na red dolazi šest dana kasnije i ponavlja se 6. rujna.

Ukratko, radi se o velikom riziku, posebno kada uzmemo u obzir napise o mogućnosti povratka navijača na stadione, a i pitamo se što će biti s kanadskim timovima. Međutim, ukoliko bude zdravlja, slijede dobri dani za ljubitelje soccera.