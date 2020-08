Triple-double mu je srednje ime: Mavericksi su pobijedili Buckse, a Dončić je opet dominirao

Prije četiri dana ponovno smo morali gurnuti Luku Dončića u prvi plan nakon što je postao najmlađi igrač u povijesti NBA lige koji je ostvario triple double s 30-20-10 učinkom, a sada nam genijalni Slovenac opet daje povoda za posvetu redaka njegovoj ličnosti…

Dallas Mavericksi sinoć su poslije produžetaka u Orlandu svladali Milwaukee Buckse rezultatom 136-132, a Dončić je ostvario novi, 17. ovosezonski triple-double (vodeći je u toj kategoriji) s 36 poena, 14 skokova i 19 asistencija, što mu je najviše u dosadašnjoj karijeri. Postao je najmlađi igrač u povijesti koji je predvodio NBA u triple-doubleovima, ostavivši iza sebe imena poput Magica Johnsona, Jasona Kidda i Oscara Robertsona, a i nitko prije njega nije ranije postigao statistiku od 35-10-15, čak ni svemogući Michael Jordan…

If that wasn't the best game Luka Doncic has ever played, it was close. The list of better games than that, if it exists, is really short. Some of the best passing you will ever see — plus 36 points.

