Momčad kola: Héber i prijatelji

Postoji već dovoljno puta viđena veza između sustava Matjaža Keka i individualnog učinka napadača da bismo vjerovali kako se radi o slučajnosti.

Prošle je sezone Franko Andrijašević zabio 16 golova, a sezonu ranije Roman Bezjak 13, što im je omogućilo unosne transfere u klubove u kojima nisu pokazali ni približno sličnu sposobnost realizacije. Još bolji primjer je Leon Benko kojem je, nakon osvojenog naslova najboljeg strijelca lige, iduće godine samo polusezona bila dovoljna da bude do kraja u konkurenciji za HNL verziju zlatne kopačke. A to su sve redom – bez uvrede ikome – talentom tek prosječni ili blago natprosječni napadači koji su dobili zadatke biti ispušni ventili sustava koji ne počiva na njima, koji se uključuju tek u završnici potvrditi ono što su suigrači kreirali. Kad je Kek imao na raspolaganju Andreja Kramarića, jedinog zbilja izvanserijskog napadača u svojoj eri na Rijekinoj klupi jer je mogao stvarati za sebe, ovaj je do Božića zabio 21 gol i tako postao najbolji strijelac sezone, iako na proljeće nije više igrao u HNL-u.

Dakle, imamo dovoljno potvrda da Kek svojim sustavom igre i dodijeljenim zadacima izvlači najbolje iz svojih napadača. Smanji im opseg zadataka u igri, pretvori ih u ispušne ventile sustava i nudi im priliku za impresivnu individualnu statistiku.

A novi primjer za to je Héber Araújo dos Santos.

Od 15 golova koje je zabio u prvenstvu, Héber je 12 zabio udarcem iz prve unutar kaznenog prostora

Nakon što je na klupi presjedio poraz protiv Osijeka, Héber je u iduće četiri utakmice zabio sedam komada, uključujući hat trick Cibaliji za samo 72 minute igre iz jedina tri udarca. To mu nije bilo dovoljno za naslov InStatova Igrača kola, ali tim se golovima odvojio na vrhu prvenstvene ljestvice strijelaca.

Jednostavno, Kek je – nakon što je klub Dinamu prodao Marija Gavranovića i nakon što je Matej Jelić, barem kako se sada čini, konačno otpisan – morao prilagoditi uloge u napadačkom dijelu momčadi. Filip Bradarić je uz sebe dobio Srđana Grahovca koji mu je omogućio još više slobode u organizaciji igre, Domagoj Pavičić se profilirao kao ključan za stvaranje viška u zadnjoj trećini i postao lokomotiva koja pomaže Bradariću vući Kekov sustav igre, a Héber je na sebe preuzeo ulogu realizatora. Ulogu koja je u ovom sustavu istovremeno najprecjenjenija i najodgovornija.

Ispušni ventil

Kad je Željko Kopić doveo Hébera iz FC Alaškerta kao najboljeg strijelaca armenske lige u kojoj je tijekom sezone 2015./2016. zabio 16 golova, tražio je zamjenu za Muzafera Ejupija. Trebao je igrača na kojeg može nasloniti igru u napadu, a vrlo brzo je shvatio da Héber nije taj. Dobio je igrača koji ne može igrati leđima prema golu jer ne trpi duel, ali je konstantna opasnost među linijama.

Kopić je, zbog siromaštva kadra u Slaven Belupu, od Hébera tražio da među linijama nešto pomogne i u organizaciji igre, dok kod Keka tu ima dodatni bonus. Kako Rijeka ima druge kreatore i ucrtane mehanizme napada, slovenski trener od Hébera ne traži kreaciju. Njegovu opasnost između linija je sveo na tek dva zadatka – napadanje prostora i realizaciju prilika koje mu pripreme suigrači.

Od 15 golova koje je zabio u prvenstvu, Héber je 12 zabio udarcem iz prve unutar kaznenog prostora. Još dva je zabio ‘iz druge’ – jedan Interu nakon dobrog primanja lopte prsima i realizacije desnom nogom, drugi Cibaliji nakon što je sam samcat na četiri metra loše primio loptu i nekako je uspio iz popravnog pokušaja ugurati u prazna vrata. Jedini gol za koji su mu trebala tri dodira bio je drugi pogodak Dinamu, kad je Antonio Čolak presjekao dodavanje Nikole More i izbacio ga u čistu kontru, tako da je Héber, sasvim neometan, morao voditi loptu nekih 30-ak metara prije nego što matira Dominika Livakovića.

Prosjek od tek 74,4 minute, koliko je Héberu potrebno da zabije gol, stvarno je impresivan. Fantastičan golgeterski instinkt potvrđuju reakcije kad se majstorski snalazio u malom prostoru ili njegovi ulasci iz drugog plana u čiste pozicije.

Međutim, Héberov učinak treba staviti u kontekst. On ne stvara sam svoje prilike, njegovi golovi su tek potvrda onoga što su suigrači pripremili, gdje on dolazi kao zadnja karika lanca u kojem svi imaju svoje točno definirane uloge. U okviru cijele sezone ima tek dva driblinga po utakmici i svega 2,8 udaraca prema golu. Njegova je uloga svedena na realizaciju, a to što pritom nije napadač uopće nije važno, jer Matjaž Kek ulogu realizatora ne daje nužno napadaču: Ivan Krstanović i Benko su bili čiste špice, dok je Bezjak često bio drugi napadač iza Bekima Balaja, koji mu je otvarao prostor fizičkom igrom prema stoperima. Andrijašević je bio nominalno ‘desetka’, a koristio je prostor koji je Gavranović stvarao svojim spuštanjem i sudjelovanjem u kreaciji igre i mehanizme s desne strane napada.

Ono što ih povezuje je činjenica da su vrlo malo sudjelovali u kreaciji. Morali su samo ugurati loptu u mrežu, što je uloga koja je u ovom sustavu istovremeno najprecjenjenija i najodgovornija.

Zadnja karika u lancu

Héber je već ove sezone imao jedan monstruozni niz. U pet uzastopnih utakmica između 7. i 11. kola zabio je osam golova. U idućih 11 utakmica tek je jednom dobio više od poluvremena, a to nije bilo zato jer ga Kek mrzi – jednako kao što ga ne mrzi ni InStat, koji je titulu igrača kola ovaj put usprkos Héberovu hat tricku dodijelio Dinamovu Daniju Olmu.

Bio je, istina, Brazilac u međuvremenu i ozlijeđen, ali Kek i InStat vide dalje od golova, vide utjecaj na događanja na terenu. Héberova uloga je najodgovornija jer cijeli sustav igre pada u vodu ako nema nekoga tko će zabiti gol; bez ispušnog ventila momčad se u napadu guši i zatvara, bez obzira na kvalitetu kadra koji kreira. Istovremeno ta je uloga precijenjena, jer je sve te golove u suštini stvorio netko drugi; Héber je samo onaj tko je potvrdio napravljeno kao zadnja karika u lancu.

Kad Kek na treningu ocijeni da je Héber pao u formi, odluka da ga izostavi prilično je lagana, usprkos impresivnom učinku. Njegova je uloga reducirana, njegov opseg zadataka smanjen i rijetko se dogodi da stvori nešto za sebe ili za suigrače. Olakšano mu je postizanje golova, ali to za posljedicu ima činjenicu da teško može sam okrenuti zbivanja na terenu. Usprkos impresivnom golgeterskom učinku, njegova uloga je biti tek klasični ispušni ventil sustava koji karakterizira visoka učinkovitost i mala potrošnja.

xxx

Prije nego što krenemo na statistički pregled posljednjeg, 26. kola HNL-a, ostali smo vam dužni idealnih 11 iz 24. kola, koje je proteklog tjedna kompletirano remijem između Osijeka i Intera (1-1). U ostalim utakmicama te runde, podsjetimo se, Dinamo i Hajduk ostvarili su minimalne pobjede protiv Slaven Belupa, odnosno Rudeša, Rijeka je pobijedila Lokomotivu 3-1, a Istra i Cibalia remizirale bez pogodaka.

I premda je u tom kolu ostvario za čak 99 bodova niži InStat Index nego u ovom odigranom proteklog vikenda, statistički najuspješniji igrač 24. kola bio je upravo Héber. Zabilježio je po gol i asistenciju, dodavao s preciznošću 23/32 (1/2 ključno), dobio 7/14 duela (0/6 zračnih), 0/1 driblinga i 5/5 startova na loptu, a čak je šest puta pucao, od čega triput unutar okvira gola.

Uz njega, kojemu je to bio šesti put u idealnih 11, suigrači Srđan Grahovac i Antonio Čolak upisali su svoja prva pojavljivanja u Momčadi kola, a našao se tu i Filip Bradarić, kojemu je to bilo već deveto. Vanja Iveša (Istra) i Mislav Komorski (Inter) također su debitirali; Hajdukovu Saidu Ahmedu Saidu bio je to četvrti izbor, a ostatak idealnih 11 popunili su dinamovci – Petar Stojanović (četvrti put), Filip Benković (deseti put), Borna Sosa (četvrti) i Tongo Doumbia (šesti).

Héber je tako postao peti igrač ove sezone s dvije titule Igrača kola – nakon Dinamovih Stojanovića i El Arabija Hillela Soudanija, (bivšeg) Hajdukova Francka Ohandze te svog suigrača (i konkurenta za poziciju) Alexandera Gorgona.

Idemo sad na posljednje, 26. kolo.

Da uzbudljiva utakmica ne znači nužno i kvalitetan nogomet, potkrepljuje i statistika ‘ljepotice kola’ između Osijeka i Hajduka. Prema InStatu, obje su momčadi odigrale ispod svog prosjeka (Osijekov InStat Index 229, a prosjek 245; Hajdukov 219, prosjek 250) i nijedan igrač s te utakmice nije se našao u konkurenciji za Momčad kola; najbliže se našao Gabrijel Boban.

Od ostalih pojedinačnih statističkih zanimljivosti iz HNL-vikenda spomenimo kako je Interov Igor Postonjski imao čak 21 pokušaj dodavanja u suparnički kazneni prostor (tri od tih bili su centaršutovi), od čega je 14 puta bio precizan; Dinamov Arijan Ademi imao je čak 9/11 uspješnih startova na loptu, a Lokomotivin Denis Kolinger 19 presječenih suparničkih dodavanja. Najbliže plasmanu među idealnih 11, ali ipak ‘ispod crte’ ostali su Interovi Tomislav Mazalović i spomenuti Postonjski, Dinamov Ademi te Maxwell Acosty iz Rijeke.

Evo tko je u Momčadi kola. Budući da su dvojica s najvišim InStat Indexima igrala na praktično istoj poziciji (iako u različitim sustavima), odlučili smo se za formaciju 4-4-2, u kojoj je Héber drugi napadač, a ne krilo.

Vanja Iveša, Istra (274)

Jedan primljeni gol i četiri obrane – od čega dvije one koje InStat odnedavno opisuje kao ‘supersaves‘, znači iznimno zahtjevne. Usto je 4/4 puta presjekao suparničko dodavanje ili centaršut i dodavao s uspješnošću 19/26. Uz prethodno spomenuti debi, ovo je najstarijem igraču HNL-a već drugo pojavljivanje u Momčadi kola.

Petar Stojanović, Dinamo (312)

Peti put u Momčadi kola. Dodavanja 80/94 (3/5 ključna, 3/5 u kazneni prostor), dueli 12/17, driblinzi 3/4, startovi na loptu 3/4, tri presječena suparnička dodavanja i jedan udarac na gol.

Marko Lešković, Dinamo (288)

Čak četiri udarca na gol, jedan unutar okvira. Točnih dodavanja 81/88 (1/2 ključno, 1/1 u suparnički šesnaesterac), dobiveni dueli 9/12, uspjeli driblinzi 1/1, uspješni startovi 1/2, šest presječenih dodavanja. Njemu je to, vjerovali ili ne, prvi plasman u Momčad kola.

Roberto Punčec, Rijeka (271)

Najviše točnih dodavanja (108, od 113 upućenih – 0/1 ključno, 0/1 u šesnaesterac) od svih u ligi proteklog vikenda. Dobio 10/14 duela, 1/1 start na loptu te pet puta presjekao suparničko dodavanje. Četvrti put u Momčadi kola.

Borna Sosa, Dinamo (295)

Dodavanja 73/90 (5/8 ključno, 6/12 u šesnaesterac), dueli 5/14, driblinzi 1/2, startovi 2/5, četiri presječena pasa. Peti put u idealnih 11.

Zoran Kvržić, Rijeka (296)

On je već sedmi put u ovom izboru. Dodavanja 27/33 (4/4 ključna, 4/4 u šesnaesterac), dueli 10/20, driblinzi 4/7, startovi 2/4, tri presječene lopte i jedan udarac na gol.

Srđan Grahovac, Rijeka (331)

Drugi put među idealnih 11. On je proteklog vikenda bio najzaposleniji igrač na travnjacima HNL, s čak 154 statističke ‘epizode’, od kojih su 135 bile uspješne. Također je napravio i najviše prekršaja od svih, njih pet, a poslije Punčeca ima i najviše uspješnih dodavanja (106/119, 1/3 ključno, 1/5 u kazneni prostor). Zabilježio je jednu asistenciju, 15/20 dobivenih duela, 4/4 driblinga, 3/4 starta i pet presječenih suparničkih dodavanja.

Nikola Moro, Dinamo (297)

Dva udarca na gol, 78/86 točnih dodavanja (4/5 ključnih, 3/5 u suparnički šesnaesterac), 13/25 dobivenih duela, 4/4 driblinga, 1/7 startova i 13 presječenih dodavanja, od čega osam na suparničkoj polovici terena. Četvrti put u Momčadi kola.

Dani Olmo, Dinamo (412)

Tri udarca, sva tri unutar okvira gol, jedan pogodak. Točnih dodavanja 41/49 (7/10 ključnih, 10/13 u šesnaesterac), dobivenih duela 17/29, uspjelih driblinga 10/13, uspješnih startova na loptu 2/5 te pet presječenih suparničkih dodavanja. Osmo pojavljivanje u Momčadi kola – više imaju samo suigrač Filip Benković (10) te Rijekin Filip Bradarić (devet).

Jakov Puljić, Rijeka (276)

Njemu je ovo treći izbor, ali prethodna dva ostvario je još kao Interov igrač. Šest udarac, tri unutar okvira gola, jedan pogodak; 25/31 točnih dodavanja, 5/15 dobivenih duela, 2/3 driblinga i tri presječene lopte.

Héber, Rijeka (391)

Triput pucao, sva tri puta zabio. Usto je zabilježio 30/42 točnih dodavanja (2/5 ključna, 1/3 u šesnaesterac), 10/14 dobivenih duela, 3/4 driblinga, 4/4 starta na loptu i četiri presječena suparnička dodavanja. Sedmi put u Momčadi kola.