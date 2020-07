Datumi se znaju, ali nema detalja o navijačima: Bundesliga novu sezonu počinje 18. rujna

Već vam nedostaje Bundesliga? Ne očajavajte, vratit će se brže nego što se čini…

DFL, odnosno Njemačka nogometna liga, odredila je službeni datum početka nove sezone u Bundesligi i njenom donjem razredu. Nogometna lopta po Njemačkoj će se ponovno početi kotrljati 18. rujna, a posljednje utakmice trebale bi se odigrati 22. (u prvoj ligi) i 23. svibnja 2021. godine (u drugoj). Superkup je na rasporedu 30. rujna, a sastat će se Borussia i Bayern…

OFFICIAL: The Bundesliga will return for the 2020-21 season on September 18 pic.twitter.com/nVWBu7nEq4

— B/R Football (@brfootball) July 10, 2020