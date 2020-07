Ima se, može se. Patrick Mahomes je s Kansasom potpisao najbogatiji ugovor u sportskoj povijesti

Dame i gospodo, predstavljam vam najbogatiji ugovor u povijesti sporta!

Nije riječ o Lionelu Messiju niti Cristianu Ronaldu, ni Lewisu Hamiltonu ni LeBronu Jamesu, prvi svjetski sportaš vrijedan 450 milijuna dolara dolazi nam iz američkog nogometa.

Riječ je o razigravaču Patricku Mahomesu, koji je s NFL momčadi Kansas City Chiefs potpisao desetogodišnji ugovor vrijedan najmanje 450 milijuna dolara koji će trajati do 2031.

ESPN piše kako će Mahomes za prve tri godine ugovora dobit 63 milijuna dolara po potpisivanju, a 103.5 milijuna do ožujka 2021. Jamstvo u slučaju ozljede iznosi 140 milijuna dolara.

Compensation update: Patrick Mahomes’ 10-year extension is worth $450 million, sources tell ESPN.

The injury guarantee is $140 million, per source.

The contract does not contain language that ties its value to a percentage of the salary cap.

Richest deal in sports’ history.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) July 6, 2020