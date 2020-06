Klopp je i zasuzio nakon osvajanja titule: “Ovo je za naše navijače, za sve vas”

Nakon dugih 30 godina Liverpool je ponovno prvak Engleske.

Chelsea je u Londonu pobijedio Manchester City 2-1, što znači da je Liverpool sedam kola prije kraja prvenstva matematički osigurao titulu.

Nakon završetka utakmice, u program britanskog Sky Sportsa uključio se i Jürgen Klopp, Liverpoolov trener, kojemu je ovo treća prvenstvena titula u trenerskoj karijeri. Sa suzama u očima, pokušao je sažeti dojmove.

'It's for our supporters, it's for you out there.' ❤🏆

Jurgen Klopp joins Sky Sports live after Liverpool were crowned Premier League champions! 🔴🔥

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 25, 2020

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 25, 2020