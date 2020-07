Osječani o praznim tribinama: “Ovo je sramotna odluka, to je teško razumljivo i prihvatljivo”

Hrvatski nogometni savez danas je i službeno potvrdio odluku o tome kako će se preostale utakmice do kraja sezone odigrati bez prisustva gledatelja. Kao što već vjerojatno svi znate, Osijek se nadao, uslijed borbe za Ligu prvaka, kako će utakmicu s Lokomotivom moći igrati pred svojim navijačima, a Stožer civilne zaštite nije imao ništa protiv.

Međutim, HNS-ov Izvršni odbor odlučio je drukčije, a iz Gradskog vrta, kako se moglo i pretpostaviti, dolaze burne i ogorčene reakcije.

Ponovno razdvojeni, ali i dalje 𝐙𝐀𝐉𝐄𝐃𝐍𝐎! 🤍💙 Posted by NK Osijek on Thursday, July 23, 2020

“Sramotna odluka HNS-a! Ne mogu drukčije to prokomentirati”, kazao je klupski direktor Igor Galić za Osijekove službene stranice. “Ovo je teško razumljivo i prihvatljivo, posebice nakon posve jasnog i neupitnog očitovanja Stožera civilne zaštite da nema prepreka za igranje pred publikom. Savez to nije želio uvažiti, tako da se u svemu očituju neki drugi interesi, po nama – nikako nogometni. Po tko zna koji puta koplja se lome na našem klubu. Bili smo zakinuti suđenjem, a sada se suočavamo i s ovakvom situacijom da nam se navijačima zabranjuje dolazak na tribine u najvažnijoj, povijesnoj utakmici. Članovi Izvršnog odbora HNS-a stavljaju se iznad svega, iznad Stožera civilne zaštite i to baš sada, kada pada odluka tko će u kvalifikacije Lige prvaka. Našoj momčadi ne preostaje ništa drugo nego izdići se iznad svega, skupiti svu snagu, motiv i energiju kako bismo u subotu došli do velike pobjede.”

Dakle, pred ‘duhovima’ za Ligu prvaka…