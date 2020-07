Stopostotni Ćuk i razbranjeni Marcelić: Mladost je pobijedila Jug i osvojila Regionalnu ligu

Treća četvrtina večeras je u Gružu odlučila sve.

Situacija oko koronavirusa možda je stavila upitnik pod budućnost Regionalne lige, ali sva pozornost bila je na današnjem, hrvatskom finalu aktualne sezone između Mladosti i Juga u Dubrovniku. Podsjećamo, zagrebačka momčad jučer je u napetom ogledu slavila protiv Jadrana iz Herceg Novog (14-12), a domaća dubrovačka ekipa nije imala problema (19-11) protiv splitskog Jadrana za ulazak u finale…

Prvi pogodak vidjeli smo 20 sekundi nakon početka utakmice, a zabio ga je Jugov Loren Fatović. Mladost je uspjela izjednačiti nakon drugog napada s igračem više otprilike tri minute prije kraja prve četvrtine, a poentirao je Cosmin Radu. Tada, nakon još dva pogotka sa svake strane, Zagrepčane je u vodstvo doveo Alexander Bowen i poslao svoju momčad u drugu polovicu prvog poluvremena s minimalnom prednosti…

Međutim, odmah na početku druge četvrtine Paulo Obradović izjednačio je na 3-3 nakon što je u vrata Ivana Marcelića uvalio ‘žabicu’, a nedugo zatim Jug je poveo kada je Fatović zabio svoj drugi zgoditak na utakmici iz prvog peterca na susretu. Novo izjednačenje donio je Lovre Miloš, a u tim smo trenucima gledali vrlo poravnat i težak susret za obje ekipe.

Tako se i nastavilo, ali na predah se otišlo s rezultatom 7-6 za Jug, pri čemu se najviše istaknuo fenomenalni Fatović koji je u prvom dijelu zabio ukupno pet pogodaka s realizacijom od 83 posto. Stvari su izgledale sigurno i otvoreno za dubrovačku momčad, ali nije se nastavilo u tom tonu…

U trećoj četvrtini, potpuno drukčija priča. Mladost je napravila seriju i otišla na plus dva: prvo je izjednačio Konstantin Harkov, zatim je svoj treći zgoditak dodao Miloš Ćuk, a na 9-7 ponovno je povisio 23-godišnji ruski vaterpolist. Fatović je potom smanjio zaostatak, ali Žapci su vrlo brzo odskočili na tri pogotka vodstva. Loš je to bio ulazak u drugo poluvrijeme za Jug koji se do kraja četvrtine još samo produbio: Mladost je izvela niz od 7-2 i tako u posljednju dionicu utakmice ušla sa značajnom prednosti i jednako velikim rezultatom od 13-9.

Zagrepčani su bez problema priveli utakmicu kraju, pobijedili s četiri pogotka razlike (završilo je 15-11) i osvojili Regionalnu ligu drugi put, pritom obranivši naslov prvaka iz prošle sezone. Najviše se istaknuo Ćuk koji je zabio pet pogodaka i imao stopostotnu realizaciju (osvojivši, usput, nagradu za najboljeg igrača finala), kao i Marcelić koji je skupio ukupno 14 obrana.

Repriza ovog ogleda čeka nas u završnoj seriji utakmica domaćeg prvenstva koja počinje već u subotu na istom mjestu u 18:45 sati…