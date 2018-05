Kad gazda poludi: Hoće li Panathinaikos zaista istupiti iz košarkaške Eurolige?

Nakon blještavog početka četvrtfinalne serije, uslijedio je bolni tresak na zemlju za grčkog prvaka – Real Madrid je upisao tri uzastopne pobjede i osigurao mjesto u Beogradu. Bio je Panathinaikos blizu u sva tri susreta, ali zbog velikih propadanja u igri nije uspio ni barem produžiti seriju. Tako je šesterostruki prvak Europe šesti put zaredom zapeo u istoj fazi natjecanja, posljednji Final Four izborio je u završnoj sezoni Željka Obradovića.

Žocovim odlaskom i starenjem Dimitrisa Diamantidisa započelo je doba velike krize indentiteta za Zelene. Obradović je stolovao 13 sezona, a potom su promijenjena čak četvorica trenera u šest sezona (Argyris Pedoulakis, Duško Ivanović, Aleksandar Đorđević i Xavi Pasqual), u igračke rošade nećemo ni ulaziti. Pasqual ima još jednu godinu ugovora; u tako užarenom okruženju to i nije neka garancija, ali ako zaista i ostane na klupi, možda neće dobiti priliku za treći pokušaj plasmana na Final Four.

Naime, vrlo je izgledno da će Panathinaikos napustiti Euroligu.

Patrick Comninos, izvršni direktor FIBA-ine Lige prvaka, potvrdio je početak pregovora oko prelaska grčkog kluba u to natjecanje, a FIBA-in glavni tajnik Patrick Baumann putuje u Atenu, gdje se ovog vikenda održava Final Four Lige prvaka, i ondje ima sastanak s Dimitrisom Giannakopoulosom, Panathinaikosovom alfom i omegom.

Referendum kojeg nije bilo

Giannakopoulos je na čelo kluba došao upravo kada je sve počelo tonuti.

Najuspješnije razdoblje Pao je imao dok su mu na čelu bila braća Pavlos i Thanasis Giannakopoulos, farmaceutski magnati, ali su ulaskom u deveto desetljeće života shvatili kako je vrijeme da uzde preuzme sljedeća generacija. Tako je Pavlosov sin Dimitris 2012. došao na čelo kompanije Vianex, a ujedno postao i gazda Panathinaikosa.

Vjerojatno je očekivao da će klub nastaviti s berbom europskih trofeja, ali stvari nisu tekle onako kako je zamislio. Dok još nije bio predsjednik, razvio je prisni odnos s Obradovićem. A onda je uslijedio šok kada mu je u ljeto 2012. Žoc rekao da nema želju ostati. Dimitris je to doživio kao izdaju, izjavio da je za njega Željko mrtav čovjek, pogotovo otkad je preuzeo omraženi mu Fenerbahçe. Posebno ga je razbjesnilo što su se Paove titule u javnosti počele primarno doživljavati kao Obradovićev uspjeh.

Kako je vrijeme išlo, Panathinaikos je u Euroligi nizao neuspjehe, a Giannakopoulos krivce počeo tražiti svuda — sve češće u suparnicima, sucima i vodstvu Eurolige. Nije birao riječi ni mjesta na kojima će iskazati svoje frustracije: intervjui, presice, a posebice je aktivan na društvenim mrežama, upozoravajući na privilegiranost pojedinih klubova (Olympiacos i Fenerbahçe) u natjecanju i nesrazmjer u raspodjeli novca.

Kap koja je prelila čašu bio je vulgarni okršaj s Fenerovim navijačima preko Instagrama. Euroliga je pokrenula disciplinski postupak protiv kontroverznog vlasnika i odrezala mu kaznu od 12 mjeseci suspenzije “zbog narušavanja jedinstva među članovima lige”. Tada je situacija prvi put eskalirala – Dimitris se proglasio žrtvom jer je digao glas protiv korumpiranog sustava i najavio referendum za Panathinaikosov izlazak iz Eurolige.

Navijači su stali uz njega – na utakmicama u OAKA areni himna Eurolige nije se mogla čuti od zaglušujućih zvižduka; izvješeni su brojni prosvjedni transparenti (“Samo oni koji daju pare mogu pobijediti? Prestanite namještati utakmice!”). Čitavi Gate 13 disao je za izlazak te se činilo da je ishod referenduma unaprijed poznat, ali nakon što je većina euroligaša javno poručila da je Pao potreban natjecanju, Giannakopoulos je ipak odlučio zaustaviti proces.

Napetosti su se privremeno stišale zato što je Dimitris očekivao da će 12. travnja na sastanku vlasnika Eurolige biti usvojeni njegovi prijedlozi, od kojih je najbitniji bio da mu se omogući pristup na utakmice svog kluba (njegove slike bile su poslane zaštitarima u svim euroligaškim dvoranama). Međutim, bio je glatko odbijen, stoga je izjurio iz prostorije i ponovo najavio istupanje iz natjecanja.

Naravno, nije imao namjeru poštovati suspenziju u svojoj dvorani, zato ga je Euroliga kaznila s 300.000 eura zbog prisustva na utakmicama s Realom (onda ljudi kažu da su ulaznice za Super Bowl skupe). Naravno da ovaj nema namjeru to platiti, zato su se u vodstvu Eurolige dosjetili da uskrate Panathinaikosu 681.000 eura, koliko su mu trebali uplatiti prema raspodjeli zajedničkih prihoda. Grčki je klub smjesta angažirao španjolsku odvjetničku agenciju kako bi ishodio taj novac. U isto vrijeme je CAS, međunarodni sportski sud, proglasio da Euroliga ima pravo kazniti Giannakopoulosa prema vlastitom pravilniku.

Točka bez povratka?

No, to je tek sitna pravna bitka naspram onog što može uslijediti. Naime, Panathinaikos je preklani potpisao 10-godišnji ugovor s Euroligom, u slučaju istupanja propisani su penali od 10 milijuna eura. Iako se čini suludim da bi netko bio spreman potrošiti toliki novac kako bi otišao u drastično manje atraktivno natjecanje, ponekad zaista nije u šoldima sve. Ima nešto i u povrijeđenom egu.

Giannakopoulos je ozbiljni biznismen, ali posjeduje manire najnapaljenijeg ultrasa s tribine. Upravo zbog toga ga navijači doživljavaju kao jednog od svojih i prihvaćaju teze o korumpiranom sustavu unatoč sasvim realnoj mogućnosti da Giannakopoulos vodi osobni rat, a ne bitku za dobrobit kluba.

Njegov animozitet prema Jordiju Bertomeu, čelnom čovjeku Eurolige, narastao je do te mjere da je mu je u ofrlje odrađenom photoshopu prilijepio glavu na uniformu Adolfa Hitlera i to podijelio na Instagramu, a sutradan mu jasno i glasno poručio “Jebi se!”, nakon što je Bertomeu u klub umjesto saučešća zbog smrti Thanasisa Giannakopoulosa poslao još jednu novčanu kaznu. Bertomeu i ekipa odlučili su pokazati Giannakopoulosu da oni određuju pravila ponašanja, a on je pokazao da naprosto ne može podnijeti uskraćivanje slobode govora, stoga je još više radikalizirao svoje objave. Čini se da je dosegnuta točka s koje nema povratka.

I što sada? Jasno je da će i jedni i drugi imati više štete nego koristi ako dođe do rastanka, ali stvari neumoljivo idu prema tome. Panathinaikos će zaglaviti u besperspektivnom natjecanju iz kojega su ljetos mnogi pobjegli u Eurokup, a Euroliga će ostati osjetno osiromašena te više nećemo moći govoriti o tome da u njoj igra apsolutni creme de la creme europske klupske košarke.

FIBA je već davno prihvatila poraz u bitci za najbolje europske klubove, ali sada se nenadano vratila u igru. Tko zna, možda uspije privući još nekoga na svoju stranu; primjerice, ljudi iz Himkija također su ogorčeni užasnim sudačkim pogreškama u seriji s CSKA-om. Mic po mic, moglo bi doći do još jedne veće podjele u europskoj košarci, što bi dovelo do novog razvodnjavanja kvalitete.

Što se tiče Panathinaikosa, barem o jednom ne treba brinuti. OAKA arena bit će krcata gostovao im Real Madrid ili Frankfurt Skyliners. Navijačima je najvažnije podržati svoj klub, pogotovo kada se probudi inat. Međutim, gledajući dugoročno, teško je očekivati da će se navijači, pa i Giannakopoulos moći zadovoljiti nižući titule Lige prvaka kada će znati da se najbolja momčad Europe uistinu kruni negdje drugdje.