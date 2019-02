Mladi princ Rima

Dany Ainge bez sumnje spada u najpromućurnije GM-ove u NBA ligi kada je u pitanju izgradnja momčadi koja može konkurirati za vrh. Iako je nogomet teško usporediv s američkim sustavom zatvorenih liga i salary capa, sigurno je da postoje lekcije koje ova dva svijeta profesionalnog sporta mogu naučiti jedan od drugih. Na taj način vjerojatno razmišlja i James Pallotta, suvlasnik i predsjednik AS Rome.

Kad je u klub 2011. ušao Pallotta, inače također suvlasnik i član Upravnog odbora Aingeovih Boston Celticsa, uz dolare prvog američkog vlasnika jednog talijanskog nogometnog kluba došla su i velika očekivanja. Dok je novi gazda povezao konce i shvatio kako je Juventus radeći vrhunske poteze postavio rezultatski monopol koji ne može financijski pratiti, odlučio je gledati dugoročno.

“Ne možete biti globalni brand ako nemate vlastiti stadion”, izjavio je u jednom od prvih intervjua. Tako je ubrzo nastao Stadio della Roma, projekt koji bi uključivao gradnju novog zdanja i ostalih popratnih sadržaja koji će klubu donijeti značajne prihode umjesto sadašnjih troškova unajmljivanjem Olimpica. Smješten u blizini rimskog aerodroma uz dizajn koji je nadahnuo Kolosej, stadion bi trebao postati nova gradska znamenitost. Ako se ne dogodi scenarij sličan onome koji je dopao londonski Tottenham s nizom odgoda, otvaranje je planirano za iduću godinu.

Problem za Romu bio je nedostatak igrača koji nudi uzbuđenje na terenu, a karizmu izvan njega. Nešto što klub nije imao od umirovljenja “kralja Rima” Francesca Tottija

No, izgradnja novog stadiona može diktirati tempo ostalih klupskih poslova, pogotovo kad su u pitanju značajnije investicije; iskusili su to i Spursi, prije njih i njihov gradski rival Arsenal. Sportska politika morala je biti prilagođena i zato je Pallotta doveo čovjeka koji dokazano može stvoriti novac i pozitivnu bilancu između odlaznih i dolaznih transfera.

Ramón Rodríguez Verdejo, poznatiji kao Monchi i prethodno proslavljen svojim radom u Sevilli, dio je kluba već skoro dvije godine. No, usprkos lanjskim uspjesima koji su uključivali senzacionalno izbacivanje Barcelone i prodor do polufinala Lige prvaka, klupska je tržišna pozicija ostala ista. Kao što je sezonu ranije Mohamed Salah prodan u Liverpool, ista je sudbina snašla i Alissona Beckera. Iako je Monchi tjednima uvjeravao navijače da Brazilac ostaje starna ‘jedinica’ na golu, novčani pritisak Liverpoola bio je prejak. Rimljani su uspjeli izvući povijesni iznos za jednog vratara, ali to je bio znak da će ostatak predsezone proći u kontekstu koji Amerikanci zovu Moneyball.

Neočekivana zvijezda rebuildinga

Kad u NBA-u momčadi ne mogu konkurirati za sam vrh, imaju dvije opcije: upasti u sivilo prosjeka ili pokušati iznova, fokusirajući se na pronalaženje neke buduće zvijezde oko koje će izgraditi pobjedničku ekipu. Boston Celticsi su to zadnjih godina prilično dobro radili i Pallotta je želio da Monchi s Romom povuče u sličnom smjeru.

Roma je, dakle, bila spremna prihvatiti poslove koji će je možda u tom trenutku oslabjeti, ali bi joj dugoročno mogli donijeti više. Prijelazni rok odradila je s plusom od 20-ak milijuna eura; osim Alissona, za poveće su sume prodani i Kevin Strootman u Marseille (25 milijuna) te Radja Nainggolan (38 mil.) u Inter, obojica igrači koji se već približavaju kraju karijere. Od ukupno uprihođenih 150 milijuna eura, 130 je uloženo u njihove zamjene te u dodatno širenje rotacije, nadajući se da će netko od prinova postati nova zvijezda.

Iskusne zamjene Javier Pastore i Steven Nzonzi zbog ozljeda i blijede forme nisu donijele ono što se od njih očekivalo, a mladi Justin Kluivert, 19-godišnji wunderkind od kojeg se najviše očekivalo, zasad djeluje “izgubljen u prijevodu”.

Međutim, neočekivano je zasjao njegov vršnjak Nicolò Zaniolo.

On je došao kao dio paketa iz Intera za Nainggolana. Milanski klub ima dugu povijest propuštanja velikih igrača; no, istini za volju, malo tko je očekivao da će taj mladić već u svojoj prvoj sezoni u Rimu postati presudan za rezultate momčadi. U Rominu sivilu popraćenom silnim rotacijama i toplom-hladnim predstavama, postao je jedina uistinu svijetla točka; prošli je tjedan zabio dva gola za pobjedu u osmini finala Lige prvaka protiv Porta, usprkos tome što je igrao na krilu, a ne na svojoj prirodnoj poziciji polušpice, postavši tako najmlađi Talijan s dva pogotka u knockout fazi Lige prvaka.

Inter, međutim, nije prvi klub koji se odrekao Zaniola. Priča mladog Talijana slična je onoj Harryja Kanea, kojeg je Arsenal odbacio još kao dječaka, pa je okolnim putevima došao u Tottenham, gdje je također morao proći niz posudbi kako bi dobio povjerenje u prvom sastavu. Zaniolov Arsenal bila je Fiorentina, zatim je preko drugoligaša Virtusa došao do Interove Primavere odbivši pritom Juventusovu ponudu. Ni 14 golova I 11 asistencija u podmlatku nije bilo dovoljno da upiše prvi seniorski nastupa za Nerazzurre i umjesto toga postao je žeton u tradicionalnom Interovu poslovnom modelu.

Hype ide dalje

U veljači 2018. zabio je gol za Inter u juniorskoj Ligi prvaka, a godinu dana kasnije zabija za Romu u onoj ‘pravoj’. Koliko je to bilo neočekivano prije sezone, najbolje govori podatak da Ante Ćorić — još jedan talent kojeg je doveo Monchi, više onako, nek se nađe — trenutno ima skoro dvostruko veću plaću nego Zaniolo. Zato će prvi skorašnji potez rimske uprave biti povećanje plaće i cementiranje novog ugovora jer neće proći previše vremena prije nego što zainteresirani kupci pokucaju na vrata.

Mladić je već dobio i poziv u reprezentaciju, što samo pojačava hype. U strahu od padanja na margine internacionalnog nogometa, Talijani su odlučili maksimalno promovirati talente koji donose potencijal bolje budućnosti, tako da je već nekoliko drugih mladih igrača u posljednje vrijeme dobivalo pozive. Kao i Roma, i reprezentacija traži recept za rebuilding i bijeg iz prosječnosti.

“Na svijetu postoje tri milijarde zaljubljenika u nogomet i ja bih želio da Roma bude njihova druga najdraža ekipa”, izjavio je jednom Pallotta. Problem za Romu bio je nedostatak igrača koji nudi uzbuđenje i razliku na terenu, a karizmu izvan njega. Nešto što klub nije imao od umirovljenja “kralja Rima” Francesca Tottija.

Je li u Zaniolu dobio mladog princa?